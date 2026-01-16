IPVA 2026: veículos com final de placa 6 têm até segunda-feira para pagar com desconto ou parcelar

Estrada - Crédito: © Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os proprietários de veículos registrados no Estado de São Paulo com final de placa 6 têm até a próxima segunda-feira (19) para quitar a cota única do IPVA 2026, com desconto de 3%, ou efetuar o pagamento da primeira parcela do imposto. O prazo é válido para quem optou pelo pagamento à vista com abatimento ou pelo parcelamento.

A consulta do valor do IPVA pode ser realizada em toda a rede bancária, por meio do número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor), ou diretamente no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), mediante a informação do Renavam e da placa do veículo.

Para os contribuintes que optarem pelo parcelamento, o calendário do IPVA 2026 estabelece datas fixas de vencimento por mês, de acordo com o final da placa. No caso da placa 6, os vencimentos ocorrem em 19 de janeiro, 19 de fevereiro, 19 de março, 19 de abril e 16 de maio. Quando a data cair em finais de semana ou feriados, o pagamento poderá ser efetuado no próximo dia útil.

A Sefaz-SP alerta que as páginas oficiais com informações sobre o IPVA 2026 utilizam exclusivamente o domínio “sp.gov.br” e orienta os contribuintes a ficarem atentos para evitar golpes. Em caso de dúvidas, o atendimento pode ser feito pelos canais do Fale Conosco da Secretaria.

Formas de pagamento

O Pix segue como a forma preferencial e mais prática para o pagamento do imposto. O QR Code deve ser gerado exclusivamente no site da Sefaz-SP e pode ser utilizado em mais de 900 instituições financeiras, incluindo bancos digitais.

Para usar essa modalidade, o contribuinte deve acessar a página do IPVA no portal da Secretaria, informar os dados do veículo e gerar o QR Code Pix, que tem validade de 15 minutos. Caso não seja pago dentro do prazo, será necessário emitir um novo código. No momento da leitura do QR Code, o sistema exibirá como favorecida a Secretaria da Fazenda e Planejamento, com CNPJ 46.377.222/0003-90, em conta do Banco do Brasil.

Também continuam disponíveis as opções de pagamento direto pela rede bancária, utilizando apenas o número do Renavam, seja pela internet, terminais de autoatendimento ou demais canais oferecidos pelas instituições financeiras.

O IPVA 2026 pode ainda ser quitado em casas lotéricas ou com cartão de crédito, por meio de empresas credenciadas à Sefaz-SP. As operadoras financeiras podem definir o número de parcelas e as condições da negociação. Os valores pagos são repassados ao Governo do Estado de forma imediata, sem descontos ou encargos adicionais.

Licenciamento

Os proprietários que desejarem antecipar o licenciamento anual devem quitar todos os débitos do veículo, incluindo o IPVA, a taxa de licenciamento e eventuais multas de trânsito.

Outras informações sobre o IPVA 2026 estão disponíveis no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.

