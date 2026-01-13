(16) 99963-6036
terça, 13 de janeiro de 2026
Economia

IPVA 2026: veículos com final de placa 2 vencem nesta terça-feira

Contribuintes podem pagar cota única com 3% de desconto ou a primeira parcela do imposto

13 Jan 2026 - 10h02Por Jessica Carvalho R
estrada rodovia - Crédito: Agência Brasilestrada rodovia - Crédito: Agência Brasil

Os proprietários de veículos com final de placa 2 têm até terça-feira (13) para efetuar o pagamento da cota única, com desconto de 3%, ou da primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 no estado de São Paulo. O calendário segue o final da placa e o não pagamento dentro do prazo pode gerar multa e juros.

A consulta do valor do imposto pode ser feita em toda a rede bancária, utilizando o número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor), ou diretamente no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), mediante o Renavam e a placa do veículo.

Formas de pagamento

O IPVA 2026 pode ser quitado:

  • À vista, em parcela única, com 3% de desconto;

  • Parcelado em até cinco vezes, conforme o valor do imposto devido.

O desconto para pagamento à vista é válido para automóveis, camionetas, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motocicletas e similares, caminhões e caminhões-tratores.

Datas do parcelamento

Assim como no ano anterior, a Sefaz-SP definiu que todas as parcelas vencem no mesmo dia de cada mês, de acordo com o final da placa. Para veículos com final 2, os vencimentos ocorrem em:

  • 13 de janeiro

  • 13 de fevereiro

  • 13 de março

  • 13 de abril

  • 13 de maio

Caso a data caia em finais de semana ou feriados, o pagamento poderá ser realizado no próximo dia útil.

Atenção a golpes

A Secretaria da Fazenda alerta que os sites oficiais para informações sobre o IPVA 2026 estão exclusivamente no domínio “sp.gov.br”. Os contribuintes devem evitar links suspeitos e, em caso de dúvida, utilizar os canais oficiais do Fale Conosco da Sefaz-SP.

Alíquotas do IPVA em São Paulo

As alíquotas do IPVA 2026 permanecem as mesmas do ano passado:

  • 4% para carros de passeio;

  • 2% para motocicletas e similares, caminhonetes cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado;

  • 1,5% para caminhões;

  • 1% para veículos de locadoras.

 

 

