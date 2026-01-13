IPVA 2026: veículos com final de placa 2 vencem nesta terça-feira

Os proprietários de veículos com final de placa 2 têm até terça-feira (13) para efetuar o pagamento da cota única, com desconto de 3%, ou da primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 no estado de São Paulo. O calendário segue o final da placa e o não pagamento dentro do prazo pode gerar multa e juros.
A consulta do valor do imposto pode ser feita em toda a rede bancária, utilizando o número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor), ou diretamente no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), mediante o Renavam e a placa do veículo.
Formas de pagamento
O IPVA 2026 pode ser quitado:
-
À vista, em parcela única, com 3% de desconto;
-
Parcelado em até cinco vezes, conforme o valor do imposto devido.
O desconto para pagamento à vista é válido para automóveis, camionetas, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motocicletas e similares, caminhões e caminhões-tratores.
Datas do parcelamento
Assim como no ano anterior, a Sefaz-SP definiu que todas as parcelas vencem no mesmo dia de cada mês, de acordo com o final da placa. Para veículos com final 2, os vencimentos ocorrem em:
-
13 de janeiro
-
13 de fevereiro
-
13 de março
-
13 de abril
-
13 de maio
Caso a data caia em finais de semana ou feriados, o pagamento poderá ser realizado no próximo dia útil.
Atenção a golpes
A Secretaria da Fazenda alerta que os sites oficiais para informações sobre o IPVA 2026 estão exclusivamente no domínio “sp.gov.br”. Os contribuintes devem evitar links suspeitos e, em caso de dúvida, utilizar os canais oficiais do Fale Conosco da Sefaz-SP.
Alíquotas do IPVA em São Paulo
As alíquotas do IPVA 2026 permanecem as mesmas do ano passado:
-
4% para carros de passeio;
-
2% para motocicletas e similares, caminhonetes cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado;
-
1,5% para caminhões;
-
1% para veículos de locadoras.