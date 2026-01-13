IPVA 2026: veículos com final de placa 2 vencem nesta terça-feira

Formas de pagamento

O IPVA 2026 pode ser quitado:

À vista , em parcela única, com 3% de desconto ;

Parcelado em até cinco vezes, conforme o valor do imposto devido.

O desconto para pagamento à vista é válido para automóveis, camionetas, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motocicletas e similares, caminhões e caminhões-tratores.

Datas do parcelamento

Assim como no ano anterior, a Sefaz-SP definiu que todas as parcelas vencem no mesmo dia de cada mês, de acordo com o final da placa. Para veículos com final 2, os vencimentos ocorrem em:

13 de janeiro

13 de fevereiro

13 de março

13 de abril

13 de maio

Caso a data caia em finais de semana ou feriados, o pagamento poderá ser realizado no próximo dia útil.

Atenção a golpes

A Secretaria da Fazenda alerta que os sites oficiais para informações sobre o IPVA 2026 estão exclusivamente no domínio “sp.gov.br”. Os contribuintes devem evitar links suspeitos e, em caso de dúvida, utilizar os canais oficiais do Fale Conosco da Sefaz-SP.

Alíquotas do IPVA em São Paulo

As alíquotas do IPVA 2026 permanecem as mesmas do ano passado: