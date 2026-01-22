IPVA 2026: veículos com final de placa 0 têm até sexta (23) para pagar com desconto

ipva -

Os proprietários de veículos com final de placa 0 no estado de São Paulo têm até sexta-feira (23) para quitar a cota única do IPVA 2026 com desconto de 3% ou efetuar o pagamento da primeira parcela do imposto. O calendário segue de acordo com o final da placa e exige atenção dos contribuintes para evitar juros e multas.

A consulta do valor do imposto pode ser feita em toda a rede bancária, utilizando o número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor), ou diretamente no site da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), mediante o Renavam e a placa do veículo.

O pagamento pode ser realizado à vista, com desconto de 3%, ou parcelado em até cinco vezes, conforme o valor do imposto devido. O desconto é válido para automóveis, camionetas, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motocicletas e similares, caminhões e caminhões-tratores.

Datas e calendário

Assim como no ano passado, a Sefaz-SP manteve todos os vencimentos do parcelamento no mesmo dia do mês. Para veículos com final de placa 0, os vencimentos ocorrem em 23 de janeiro, 23 de fevereiro, 23 de março, 23 de abril e 23 de maio. Caso a data caia em fim de semana ou feriado, o pagamento poderá ser feito no próximo dia útil.

O calendário do IPVA 2026 será retomado em 12 de fevereiro, quando os motoristas poderão quitar o imposto em cota única sem desconto ou pagar a segunda parcela.

A Sefaz-SP alerta que as páginas oficiais com informações sobre o IPVA 2026 utilizam exclusivamente o domínio “sp.gov.br”. A orientação é redobrar a atenção para evitar golpes. Em caso de dúvidas, o contribuinte pode utilizar os canais do Fale Conosco da Secretaria.

Quanto vou pagar

As alíquotas do IPVA em São Paulo permanecem as mesmas do ano anterior:

4% para carros de passeio;

2% para motocicletas e similares, caminhonetes cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado;

1,5% para caminhões;

1% para veículos de locadoras.

O valor venal do veículo pode ser consultado no Sistema de Veículos (Sivei), disponível no site da Sefaz-SP. Já o valor do imposto pode ser verificado pelo internet banking, caixas eletrônicos ou diretamente no portal da Secretaria, com o número do Renavam.

Parcelamento

O parcelamento do IPVA pode ser feito em até cinco vezes, de janeiro a maio, desde que o valor total do imposto seja igual ou superior a 10 Ufesps. Para 2026, a Ufesp foi fixada em R$ 38,42. Valores inferiores podem ser parcelados em quatro ou três vezes.

Para veículos de carga, o calendário é diferente: o pagamento pode ser feito sem desconto até 22 de abril ou parcelado em até cinco vezes, com vencimento no dia 20 de cada mês.

Como pagar

O pagamento do IPVA 2026 pode ser realizado em toda a rede bancária credenciada, utilizando o número do Renavam. No estado de São Paulo, o Pix é a forma preferencial, com confirmação imediata. O QR Code deve ser gerado exclusivamente no site da Sefaz-SP e pode ser pago em mais de 900 instituições financeiras.

Também permanecem disponíveis as formas tradicionais de pagamento, como internet banking, terminais de autoatendimento, casas lotéricas e pagamento com cartão de crédito nas empresas credenciadas à Secretaria.

Atraso e penalidades

O contribuinte que não efetuar o pagamento está sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso, além de juros de mora baseados na taxa Selic. Após 60 dias, a multa é fixada em 20% do valor do imposto.

Em caso de inadimplência, o débito pode ser inscrito na Dívida Ativa, com inclusão do nome do proprietário no Cadin Estadual, além da possibilidade de cobrança por protesto pela Procuradoria Geral do Estado.

Licenciamento

Para antecipar o licenciamento anual, é necessário quitar todos os débitos do veículo, incluindo IPVA, taxa de licenciamento e eventuais multas de trânsito.

