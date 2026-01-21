IPVA 2026: prazo para veículos com placa final 9 termina nesta quinta-feira

Os proprietários de veículos registrados no Estado de São Paulo com final de placa 9 têm até esta quinta-feira (22) para efetuar o pagamento da cota única do IPVA 2026, com desconto de 3%, ou quitar a primeira parcela do imposto. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) alerta para a importância de respeitar os prazos para garantir o abatimento ou manter o parcelamento em dia.

A consulta do valor do imposto pode ser feita em toda a rede bancária, mediante o número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor), ou diretamente no portal da Sefaz-SP, com a informação do Renavam e da placa do veículo.

Para quem optar pelo parcelamento, o calendário do IPVA 2026 prevê vencimentos em datas fixas de cada mês, conforme o final da placa. No caso da placa 9, as parcelas vencem nos dias 22 de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Quando a data cair em finais de semana ou feriados, o pagamento poderá ser realizado no próximo dia útil.

A Sefaz-SP reforça que as informações oficiais sobre o IPVA estão disponíveis exclusivamente em páginas com domínio “sp.gov.br” e orienta os contribuintes a ficarem atentos para evitar golpes. Dúvidas podem ser esclarecidas pelos canais oficiais do Fale Conosco da Secretaria.

Formas de pagamento

O Pix segue como a forma preferencial e mais prática para o pagamento do IPVA. O QR code é gerado exclusivamente no site da Sefaz-SP e permite o recolhimento por meio de mais de 800 instituições financeiras, incluindo bancos digitais. O código tem validade de 15 minutos e, após esse prazo, é necessário emitir um novo pelo portal oficial.

No momento do pagamento, o contribuinte deve verificar se o destinatário é a Secretaria da Fazenda e Planejamento, vinculada ao CNPJ 46.377.222/0003-90, com conta no Banco do Brasil.

Além do Pix, o imposto pode ser pago diretamente na rede bancária, por meio do número do Renavam, utilizando internet banking, terminais de autoatendimento ou outros canais disponibilizados pelas instituições financeiras. Também é possível quitar o IPVA em casas lotéricas ou por cartão de crédito, junto às empresas credenciadas pela Sefaz-SP. As operadoras têm autonomia para definir condições e número de parcelas, sem desconto ou cobrança adicional nos valores repassados ao Governo do Estado.

Licenciamento

Os proprietários que desejarem antecipar o licenciamento anual do veículo devem quitar todos os débitos pendentes, incluindo o IPVA, a taxa de licenciamento e eventuais multas de trânsito.