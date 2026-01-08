IPVA 2026: calendário de pagamento começa na próxima segunda-feira

Os proprietários de veículos do estado de São Paulo que desejam pagar o IPVA 2026 com desconto devem ficar atentos ao calendário. De acordo com o cronograma divulgado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, o pagamento tem início na próxima segunda-feira (12) e segue conforme o final da placa do veículo.

O imposto pode ser quitado à vista, com desconto de 3%, ou parcelado em até cinco vezes, conforme o valor devido. O abatimento vale para automóveis, camionetas, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares, caminhões e caminhões-tratores.

Calendário do IPVA 2026 com desconto (cota única)

Final 1: 12/01

Final 2: 13/01

Final 3: 14/01

Final 4: 15/01

Final 5: 16/01

Final 6: 19/01

Final 7: 20/01

Final 8: 21/01

Final 9: 22/01

Final 0: 23/01

Quem optar por pagar a partir de fevereiro perde o desconto de 3% e também a opção de parcelamento, devendo quitar o imposto em parcela única.

Alíquotas permanecem as mesmas

As alíquotas do IPVA em São Paulo seguem inalteradas em relação ao ano anterior:

4% : carros de passeio

2% : motocicletas e similares, caminhonetes cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado

1,5% : caminhões

1%: veículos de locadoras

O valor venal do veículo pode ser consultado no Sistema de Veículos (Sivei), disponível no site da Sefaz-SP. Já o valor do imposto pode ser verificado pelo internet banking, caixa eletrônico, ou na página da secretaria, mediante o número do Renavam.

Parcelamento

O parcelamento pode ser feito em até cinco vezes, de janeiro a maio, desde que o valor total do imposto seja igual ou superior a 10 Ufesps. Para 2026, a Ufesp foi fixada em R$ 38,42. Valores inferiores permitem parcelamento em quatro ou três parcelas.

Para veículos de carga, a tabela é diferente: o pagamento pode ser feito sem desconto até 22 de abril ou parcelado em até cinco vezes, com vencimento todo dia 20.

Como pagar

O pagamento do IPVA 2026 pode ser realizado na rede bancária credenciada, informando o Renavam. No estado, o Pix é a forma preferencial: o QR Code deve ser gerado exclusivamente no site da Sefaz-SP, permitindo pagamento imediato em mais de 900 instituições financeiras.

Também permanecem disponíveis as formas tradicionais: internet banking, terminais de autoatendimento, casas lotéricas e cartão de crédito nas empresas credenciadas.

Atraso gera multa e juros

O atraso no pagamento acarreta multa de 0,33% ao dia e juros de mora com base na taxa Selic. Após 60 dias, a multa é fixada em 20% do valor do imposto. A inadimplência pode resultar em inscrição na Dívida Ativa, inclusão no Cadin Estadual e cobrança por protesto, além de impedir benefícios como créditos da Nota Fiscal Paulista.

Calendário completo de vencimentos – IPVA 2026

Automóveis, camionetas, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares

1ª parcela ou cota única (com desconto): janeiro

2ª parcela ou cota única (sem desconto): fevereiro

3ª parcela: março

4ª parcela: abril

5ª parcela: maio

(Datas variam conforme o final da placa, de 12 a 23 de cada mês.)

Caminhões e caminhões-tratores