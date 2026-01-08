IPVA 2026: calendário de pagamento começa na próxima segunda-feira

Os proprietários de veículos do estado de São Paulo que desejam pagar o IPVA 2026 com desconto devem ficar atentos ao calendário. De acordo com o cronograma divulgado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, o pagamento tem início na próxima segunda-feira (12) e segue conforme o final da placa do veículo.
O imposto pode ser quitado à vista, com desconto de 3%, ou parcelado em até cinco vezes, conforme o valor devido. O abatimento vale para automóveis, camionetas, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares, caminhões e caminhões-tratores.
Calendário do IPVA 2026 com desconto (cota única)
-
Final 1: 12/01
-
Final 2: 13/01
-
Final 3: 14/01
-
Final 4: 15/01
-
Final 5: 16/01
-
Final 6: 19/01
-
Final 7: 20/01
-
Final 8: 21/01
-
Final 9: 22/01
-
Final 0: 23/01
Quem optar por pagar a partir de fevereiro perde o desconto de 3% e também a opção de parcelamento, devendo quitar o imposto em parcela única.
Alíquotas permanecem as mesmas
As alíquotas do IPVA em São Paulo seguem inalteradas em relação ao ano anterior:
-
4%: carros de passeio
-
2%: motocicletas e similares, caminhonetes cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado
-
1,5%: caminhões
-
1%: veículos de locadoras
O valor venal do veículo pode ser consultado no Sistema de Veículos (Sivei), disponível no site da Sefaz-SP. Já o valor do imposto pode ser verificado pelo internet banking, caixa eletrônico, ou na página da secretaria, mediante o número do Renavam.
Parcelamento
O parcelamento pode ser feito em até cinco vezes, de janeiro a maio, desde que o valor total do imposto seja igual ou superior a 10 Ufesps. Para 2026, a Ufesp foi fixada em R$ 38,42. Valores inferiores permitem parcelamento em quatro ou três parcelas.
Para veículos de carga, a tabela é diferente: o pagamento pode ser feito sem desconto até 22 de abril ou parcelado em até cinco vezes, com vencimento todo dia 20.
Como pagar
O pagamento do IPVA 2026 pode ser realizado na rede bancária credenciada, informando o Renavam. No estado, o Pix é a forma preferencial: o QR Code deve ser gerado exclusivamente no site da Sefaz-SP, permitindo pagamento imediato em mais de 900 instituições financeiras.
Também permanecem disponíveis as formas tradicionais: internet banking, terminais de autoatendimento, casas lotéricas e cartão de crédito nas empresas credenciadas.
Atraso gera multa e juros
O atraso no pagamento acarreta multa de 0,33% ao dia e juros de mora com base na taxa Selic. Após 60 dias, a multa é fixada em 20% do valor do imposto. A inadimplência pode resultar em inscrição na Dívida Ativa, inclusão no Cadin Estadual e cobrança por protesto, além de impedir benefícios como créditos da Nota Fiscal Paulista.
Calendário completo de vencimentos – IPVA 2026
Automóveis, camionetas, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares
-
1ª parcela ou cota única (com desconto): janeiro
-
2ª parcela ou cota única (sem desconto): fevereiro
-
3ª parcela: março
-
4ª parcela: abril
-
5ª parcela: maio
(Datas variam conforme o final da placa, de 12 a 23 de cada mês.)
Caminhões e caminhões-tratores
-
Cota única com desconto: janeiro
-
Parcelamento: de março a setembro, com vencimento no dia 20