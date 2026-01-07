INSS já devolveu R$ 2,8 bilhões a aposentados e pensionistas; prazo para contestar descontos vai até 14 de fevereiro

Aplicativo Meu Inss - Crédito: © Joédson Alves/Agência Brasil

Cerca de 6,2 milhões de brasileiros contestaram descontos indevidos em benefícios do INSS, e 4,1 milhões já receberam o ressarcimento, totalizando R$ 2,8 bilhões devolvidos. A informação foi divulgada pelo presidente do INSS, Gilberto Waller, em entrevista ao programa A Voz do Brasil.

O prazo para aposentados e pensionistas questionarem descontos ou aderirem ao acordo de devolução foi prorrogado até 14 de fevereiro, já que cerca de 3 milhões de beneficiários ainda não procuraram o órgão. A contestação pode ser feita pelo Meu INSS (site ou aplicativo), pela Central 135 ou em agências dos Correios, de forma gratuita.

Segundo Waller, a medida representa uma resposta inédita do governo federal, que optou pelo ressarcimento administrativo imediato, sem exigir ações judiciais por parte dos beneficiários. Paralelamente, o INSS, a AGU, a CGU e a Polícia Federal atuam para recuperar os valores junto às associações envolvidas na fraude, com mais de R$ 6 bilhões já bloqueados judicialmente.

Durante a entrevista, o presidente do INSS também destacou o reajuste do piso previdenciário para R$ 1.621, acompanhando o novo salário mínimo. O aumento beneficiará 21,9 milhões de aposentados e pensionistas, além de 6,4 milhões de pessoas que recebem o BPC, com impacto estimado de R$ 30 bilhões na economia. Os novos valores começam a ser pagos a partir de 26 de janeiro.

