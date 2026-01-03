Grupo russo planeja abrir 50 supermercados no Brasil com foco em preços baixos

Imagem Ilustrativa - Crédito: divulgação

O grupo russo Svetofor anunciou planos de expansão no mercado brasileiro com a abertura de 50 unidades da rede de supermercados “Vantajoso” nos próximos anos. A estratégia inicial prevê a instalação das lojas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, regiões consideradas estratégicas pelo alto potencial de consumo.

Conhecida internacionalmente por operar com um modelo voltado a preços baixos permanentes, margem fixa e reduzida em todas as categorias e alta rotatividade de produtos, a rede aposta em uma proposta competitiva para conquistar espaço no varejo nacional. Segundo a diretora regional do grupo, Karina Storozhenko, o objetivo é oferecer alternativas mais acessíveis ao consumidor brasileiro.

“Nossa ideia é oferecer no ponto de venda preços promocionais permanentes, diferentemente das lojas tradicionais que adotam a política de preços high-low. Apesar da semelhança com o modelo atacarejo, nossas lojas terão uma área de vendas menor do que unidades comparáveis como Assaí ou Tenda”, explicou a executiva.

De acordo com o planejamento da empresa, a Svetofor pretende concluir a abertura de nove lojas ainda em 2025, com a meta de atingir as 50 unidades ao longo dos três primeiros anos de operação no Brasil. A primeira inauguração deve ocorrer no estado de São Paulo, na região de Campinas, embora ainda não haja data oficial definida.

Para manter a política de preços competitivos, a rede dará prioridade à compra direta de fabricantes, o que deve garantir melhores condições comerciais, maior volume de produtos e redução de custos logísticos. Ainda assim, a empresa não descarta parcerias com distribuidores, dependendo da viabilidade operacional.

As lojas do “Vantajoso” terão, em média, 1.000 metros quadrados de área de vendas. Todos os produtos ficarão expostos diretamente no salão, sem estoque interno. A estrutura contará ainda com câmaras frias e equipamentos de refrigeração para itens resfriados e congelados, atendendo diferentes perfis de consumidores.

Com a proposta de preços baixos e operação enxuta, a chegada do grupo russo pode intensificar a concorrência no setor supermercadista brasileiro nos próximos anos.

Com informações da Abraas

