sábado, 06 de dezembro de 2025
Economia

Gasolina fica mais barata em novembro, enquanto etanol tem alta, aponta Edenred Ticket Log

Diesel não apresenta variação na região em relação ao mês anterior

06 Dez 2025 - 14h04Por Da redação
Bomba de combustível - Crédito: agência Brasil Bomba de combustível - Crédito: agência Brasil

Dados da última análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, apontaram que, em novembro, o Sudeste registrou um cenário misto.  A gasolina na região apresentou leve queda na comparação com outubro, de 0,32%, custando, em média, R$ 6,19. Já o etanol ficou 0,46% mais caro, com preço médio de R$ 4,34. Tanto o diesel comum quanto o S-10 não apresentaram variações, mantendo os preços médios respectivos de  R$ 6,14 e R$ 6,18.

O Sudeste ainda se destacou como a região com o etanol e a gasolina mais baratos do Brasil.

“O comportamento dos preços no Sudeste em novembro revela um cenário de estabilidade, com uma leve retração na gasolina e uma pequena alta no etanol. As variações foram pouco expressivas, indicando um mercado que começa a se acomodar após os repasses observados em meses anteriores. Já o diesel permaneceu estável, reforçando essa tendência de equilíbrio na região, que segue registrando os menores preços médios do País para gasolina e etanol. O IPTL aponta ainda que o etanol é economicamente mais vantajoso em São Paulo, Minas Gerais e também no Espírito Santo. A gasolina foi a melhor opção para o bolso apenas no Rio de Janeiro. Independentemente da escolha econômica, vale sempre lembrar que o etanol é uma alternativa que favorece uma mobilidade mais sustentável, por ser um combustível renovável e que emite menos poluentes”, analisa Renato Mascarenhas, Diretor de Rede de Abastecimento da Edenred Mobilidade.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, com uma robusta estrutura de data science que consolida o comportamento de preços das transações nos postos, trazendo uma média precisa, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: mais de 1 milhão, com uma média de oito transações por segundo. A Edenred Ticket Log, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.

