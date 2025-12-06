Gasolina fica mais barata em novembro, enquanto etanol tem alta, aponta Edenred Ticket Log

Bomba de combustível - Crédito: agência Brasil

Dados da última análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, apontaram que, em novembro, o Sudeste registrou um cenário misto. A gasolina na região apresentou leve queda na comparação com outubro, de 0,32%, custando, em média, R$ 6,19. Já o etanol ficou 0,46% mais caro, com preço médio de R$ 4,34. Tanto o diesel comum quanto o S-10 não apresentaram variações, mantendo os preços médios respectivos de R$ 6,14 e R$ 6,18.

O Sudeste ainda se destacou como a região com o etanol e a gasolina mais baratos do Brasil.

“O comportamento dos preços no Sudeste em novembro revela um cenário de estabilidade, com uma leve retração na gasolina e uma pequena alta no etanol. As variações foram pouco expressivas, indicando um mercado que começa a se acomodar após os repasses observados em meses anteriores. Já o diesel permaneceu estável, reforçando essa tendência de equilíbrio na região, que segue registrando os menores preços médios do País para gasolina e etanol. O IPTL aponta ainda que o etanol é economicamente mais vantajoso em São Paulo, Minas Gerais e também no Espírito Santo. A gasolina foi a melhor opção para o bolso apenas no Rio de Janeiro. Independentemente da escolha econômica, vale sempre lembrar que o etanol é uma alternativa que favorece uma mobilidade mais sustentável, por ser um combustível renovável e que emite menos poluentes”, analisa Renato Mascarenhas, Diretor de Rede de Abastecimento da Edenred Mobilidade.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, com uma robusta estrutura de data science que consolida o comportamento de preços das transações nos postos, trazendo uma média precisa, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: mais de 1 milhão, com uma média de oito transações por segundo. A Edenred Ticket Log, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.

