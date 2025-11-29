Economista são-carlense comemora retirada de tarifas de 40% sobre produtos brasileiros

Os principais destinos das exportações de São Carlos no primeiro semestre de 2025 foram: Estados Unidos: 36,87%; México: 18,52%; Argentina: 14,06%; Colômbia: 4,31% e Peru: 3,74% - Crédito: FOTO: Divulgação/Agência Brasil

A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar as tarifas de 40% sobre diversos produtos brasileiros foi amplamente celebrada pelo economista são-carlense Sérgio Perussi.

Segundo ele, a eliminação da tarifa adicional de 40% sobre as exportações de produtos brasileiros aos EUA é uma notícia importante para o Brasil e para a nossa região, já que exportamos muitos produtos do setor agropecuário que foram atingidos pelo Tarifaço.

“De forma exemplar, o café — de produção significativa em algumas propriedades da região e principalmente no Sul de Minas, muito próximo da nossa região. Cítricos, como laranja e outros; tomates; cera de abelhas; bananas e vários outros produtos de origem agropecuária também tiveram o fim da sobretaxa. Notícia boa para nossa economia e principalmente para os produtores, que terão mais mercado para venderem seus produtos”, destaca Perussi.

Para Perussi, resta agora ao governo continuar as tratativas para que produtos industriais também tenham essa sobretaxa de 40% zerada, pois muitas cidades ainda sofrem com grande perda de mercado pelo fato de suas indústrias terem sido severamente impactadas por essa medida radical tomada pelo governo americano.

36,87% PARA OS ESTADOS UNIDOS – Entre janeiro e junho de 2025, as exportações da cidade de São Carlos totalizaram US$ 296,99 milhões, sendo que US$ 109,49 milhões — o equivalente a 36,87% — tiveram como destino os Estados Unidos, principal parceiro comercial da indústria local. Diante da recente imposição de tarifas de 50% sobre diversos produtos brasileiros por parte do governo norte-americano, acende-se um alerta para os impactos diretos na economia da cidade.

De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, os principais destinos das exportações de São Carlos no primeiro semestre de 2025 foram: Estados Unidos (36,87%); México (18,52%); Argentina (14,06%); Colômbia (4,31%) e Peru (3,74%).

Entre os produtos exportados aos EUA, destacam-se: lápis e similares (32,45%); fornos industriais (12,10%); turboreatores (9,57%); bombas e compressores (8,85%) e motores de pistão (7,34%).

ENTIDADES DE SETORES BENEFICIADOS COMEMORAM – A decisão de Trump também foi comemorada por entidades e associações ligadas à indústria e à agricultura. A Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham) publicou nota em que “avalia como muito positiva" a revogação da tarifa extra de 40% para uma lista de itens majoritariamente agrícolas, como café, carne bovina, banana, tomate, açaí, castanha de caju e chá. A isenção tem efeito retroativo a 13 de novembro e permitirá o reembolso de produtos já exportados.

Para o órgão, a medida é um avanço importante para a normalização do comércio bilateral, “com efeitos imediatos para a competitividade das empresas brasileiras envolvidas e sinaliza um resultado concreto do diálogo em alto nível entre os dois países”.

No entanto, para a Amcham, é preciso intensificar o diálogo entre Brasil e EUA para eliminar as sobretaxas de produtos que continuam sendo impactados.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) também se manifestou. “A decisão do governo americano de remover a tarifa de 40% a 249 produtos agrícolas brasileiros é avanço concreto na renovação da agenda bilateral e condiz com o papel do Brasil como grande parceiro comercial dos Estados Unidos”, declarou Ricardo Alban, presidente da entidade, em comunicado.

Alban disse ainda que “vemos com grande otimismo a ampliação das exceções e acreditamos que a medida restaura parte do papel que o Brasil sempre teve como um dos grandes fornecedores do mercado americano”.

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) considerou que a medida alivia “setores que vinham enfrentando perda de competitividade no mercado norte-americano”. A FIEMG lembra que sempre defendeu a negociação constante e técnica entre os dois países “como instrumento central para a retomada das condições adequadas de comércio”.

TARIFAÇO AINDA TRAZ IMPACTOS – O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou na última sexta-feira (21) que 22% das exportações brasileiras para os Estados Unidos permanecem sujeitas às sobretaxas impostas pelo governo norte-americano.

Segundo Alckmin, a nova decisão representa o maior avanço até agora nas negociações bilaterais.

(Com informações da Agência Brasil)

