(16) 99963-6036
quinta, 04 de dezembro de 2025
Investimentos

Covabra vai instalar loja no prédio da antiga Toalhas São Carlos

Rede está presente em 12 cidades, com 20 lojas e gera mais de 3.400 empregos no interior paulista

04 Dez 2025 - 09h54Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Supermercado Covabra: investimento deve gerar entre 200 a 300 empregos em São Carlos - Crédito: divulgação Supermercado Covabra: investimento deve gerar entre 200 a 300 empregos em São Carlos - Crédito: divulgação

São Carlos vai ganhar uma unidade do Grupo Covabra, uma das grandes redes de supermercados do interior paulista. A nova loja será implantada na antiga sede da Toalhas São Carlos, na Avenida São Carlos, próximo à Rua Raimundo Corrêa, e deve gerar entre 200 e 300 empregos diretos.

O imóvel foi a leilão judicial recentemente. A Tecelagem São Carlos, detentora da marca Toalhas São Carlos, não suportou a concorrência com a indústria chinesa e acabou encerrando as atividades há alguns anos.

O investimento ocorre em um momento de grandes aportes no varejo, que se somam ao anúncio recente do Oba Hortifruti e do atacarejo Paulistão, que será instalado às margens da Rodovia Washington Luís, na antiga sede da fabricante de dirigíveis AirShip, que deixou a cidade há cerca de um ano.

No primeiro semestre deste ano, o Covabra Supermercados inaugurou a primeira unidade em Indaiatuba, no interior de São Paulo, no bairro Itaici. Com investimento de R$ 50 milhões, o empreendimento será inaugurado no primeiro semestre de 2026.

Atualmente, o Covabra Supermercados conta com 20 lojas, distribuídas em 12 cidades do interior paulista: Campinas, Capivari, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jundiaí, Leme, Limeira, Pedreira, Pirassununga, Rio Claro e Vinhedo.

Fundada em 1989, ao longo dos anos a rede se expandiu pelo interior paulista, empregando mais de 3.400 funcionários.

Leia Também

Novo diretor do CIESP quer fortalecer parcerias com municípios
Cidade15h35 - 29 Nov 2025

Novo diretor do CIESP quer fortalecer parcerias com municípios

Aneel reduz bandeira tarifária e conta de luz fica mais barata em dezembro
Economia07h16 - 29 Nov 2025

Aneel reduz bandeira tarifária e conta de luz fica mais barata em dezembro

Economista são-carlense comemora retirada de tarifas de 40% sobre produtos brasileiros
Economia06h27 - 29 Nov 2025

Economista são-carlense comemora retirada de tarifas de 40% sobre produtos brasileiros

Licenciamento 2025: prazo para placas final 0 termina em dezembro
Economia23h20 - 28 Nov 2025

Licenciamento 2025: prazo para placas final 0 termina em dezembro

Lei que amplia isenção do Imposto de Renda será sancionada
Economia12h06 - 26 Nov 2025

Lei que amplia isenção do Imposto de Renda será sancionada

Últimas Notícias