Comércio de São Carlos deve fechar 2025 com alta de até 7% acima da inflação

O Informativo Econômico da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC), divulgado nesta segunda-feira, 22 de dezembro, traça um panorama da conjuntura de fim de ano e projeta crescimento expressivo para o comércio da cidade. Segundo o levantamento, o faturamento do setor pode encerrar dezembro com alta entre 5% e 7% acima da inflação em relação ao mesmo período de 2024, impulsionado pelo aumento das ocupações formais, da abertura de empresas e da expansão do trabalho por conta própria.

A análise destaca que supermercados, vestuário, farmácias, perfumarias e venda de veículos devem puxar os resultados, enquanto lojas de decoração, autopeças e materiais de construção tendem a registrar crescimento mais próximo da faixa de 5% a 7%.

Comparações e indicadores

O estudo reforça a importância de empresários acompanharem seus próprios desempenhos por meio de comparações deflacionadas de vendas, custos e despesas, além do registro de clientes mensais como indicador de recorrência e fidelização. A dimensão social do movimento econômico também é apontada como relevante, exigindo pesquisas de amostragem para medir o progresso do mercado de referência.

Consumo e endividamento

Em nível nacional, os dados do Banco Central mostram que a propensão a consumir em 2025 se manteve próxima à de 2024, superando a tendência de poupança. O volume de negócios cresceu em razão do aumento da ocupação e da criação de novas atividades empresariais.

As famílias brasileiras reduziram discretamente a taxa de inadimplência em novembro, mas o endividamento continua elevado: 48,3% da renda familiar está comprometida, e a expectativa é de que o índice não recue nos próximos 12 meses.

Gastos médios

Pesquisas de consumo indicam que na Grande São Paulo o gasto médio para compras de fim de ano gira em torno de R$ 500, considerando quatro itens. Já a Confederação de Dirigentes Lojistas apurou R$ 182 como valor médio por presente adquirido.

Perspectiva local

Em São Carlos, o cenário é considerado favorável. A combinação de maior número de empregados com vínculos formais, crescimento de empresas e estabilidade nos pedidos de seguro-desemprego sustenta a expectativa de expansão do comércio. Para a ACISC, o desempenho de 2025 consolida uma tendência de recuperação e abre espaço para projeções otimistas em 2026.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquim, avaliou que o resultado é fruto da resiliência dos empresários locais. “O comércio de São Carlos mostrou força e capacidade de adaptação. Mesmo com os desafios econômicos, conseguimos manter o ritmo e projetar um crescimento acima da inflação. Isso é reflexo do trabalho conjunto entre empresários e consumidores que acreditam na cidade.”

Já o economista do Núcleo Econômico da entidade, Elton Casagrande, destacou a importância de acompanhar os indicadores de forma técnica. “O crescimento projetado entre 5% e 7% acima da inflação é consistente com os dados de ocupação e abertura de empresas. É fundamental que os empresários mantenham registros deflacionados de vendas e custos, para que possam avaliar com clareza seus desempenhos e planejar 2026 com metas realistas.”

