Clientes da CPFL jÃ¡ podem pagar as contas de energia com PIX AutomÃ¡tico

Diferentemente do Débito Automático, que depende de convênios bilaterais entre empresas e instituições financeiras, o PIX Automático permite que clientes de qualquer banco ou instituição adiram à modalidade, garantindo mais autonomia. Além disso, o PIX Automático dá ao cliente a possibilidade de gerenciar todos os seus pagamentos recorrentes de forma prática, transparente e centralizada.

Para aderir ao PIX Automático, o cliente acessa o site ou o aplicativo da CPFL e realiza o cadastro com os seus dados bancários. Na sequência, ele autoriza a recorrência uma única vez no aplicativo do seu banco, e então as suas próximas contas passam a ser debitadas automaticamente no vencimento. Também é possível consultar o histórico de agendamentos e pagamentos, além de cancelar a autorização.

Modernização

A adesão ao novo modelo marca o início da substituição gradual do débito automático pela CPFL Energia, que já não aceita novos cadastros para essa forma de pagamento desde o começo de fevereiro. Os clientes da CPFL que atualmente têm as contas em débito automático não precisam se preocupar com a interrupção inesperada do serviço.

“A migração para o PIX Automático será feita ao longo de 2026. Vamos comunicar os clientes sobre a mudança e divulgar todos os procedimentos necessários. A CPFL vai conduzir esse processo de forma tranquila e transparente”, assegura Parreira.

Pix Automático: como funciona

O cliente autoriza o PIX Automático, uma única vez no aplicativo do seu banco.

A conta de energia passa a ser debitada automaticamente na data de vencimento.

O cliente pode definir um valor máximo para cada débito.

Todas as transações ficam visíveis no app do banco.

A autorização pode ser cancelada a qualquer momento, de forma simples.

O serviço é gratuito para o cliente e utiliza a estrutura segura do PIX.

Como fazer a adesão ao Pix Automático na CPFL

O cliente deve fazer o login (com e-mail e senha cadastrados) no site www.cpfl.com.br

Nesse campo, deve informar seus dados bancários (banco, agência e conta). Não é necessário usar a chave-PIX.

A CPFL encaminhará a solicitação de adesão ao PIX Automático ao banco escolhido pelo cliente.

O cliente recebe uma notificação no aplicativo do seu banco e confirma a autorização para os débitos recorrentes.

“O PIX Automático é a evolução do débito automático, permitindo aos clientes da CPFL aderir e gerenciar pagamentos recorrentes com mais autonomia, transparência e praticidade”, comenta Tiago Parreira, diretor de Finanças Corporativas da CPFL Energia.