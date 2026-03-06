(16) 99963-6036
sÃ¡bado, 07 de marÃ§o de 2026
Economia

Clientes da CPFL jÃ¡ podem pagar as contas de energia com PIX AutomÃ¡tico

07 Mar 2026 - 10h02Por Jessica
A CPFL Energia já disponibiliza aos clientes de suas quatro distribuidoras o PIX Automático como forma de pagamento recorrente das contas de energia. O PIX Automático, assim como o PIX tradicional, integra a série de inovações em meios de pagamento lançadas pelo Banco Central.
Diferentemente do Débito Automático, que depende de convênios bilaterais entre empresas e instituições financeiras, o PIX Automático permite que clientes de qualquer banco ou instituição adiram à modalidade, garantindo mais autonomia. Além disso, o PIX Automático dá ao cliente a possibilidade de gerenciar todos os seus pagamentos recorrentes de forma prática, transparente e centralizada.
  1. Para aderir ao PIX Automático, o cliente acessa o site ou o aplicativo da CPFL e realiza o cadastro com os seus dados bancários. Na sequência, ele autoriza a recorrência uma única vez no aplicativo do seu banco, e então as suas próximas contas passam a ser debitadas automaticamente no vencimento. Também é possível consultar o histórico de agendamentos e pagamentos, além de cancelar a autorização.
“O PIX Automático é a evolução do débito automático, permitindo aos clientes da CPFL aderir e gerenciar pagamentos recorrentes com mais autonomia, transparência e praticidade”, comenta Tiago Parreira, diretor de Finanças Corporativas da CPFL Energia.
Modernização
A adesão ao novo modelo marca o início da substituição gradual do débito automático pela CPFL Energia, que já não aceita novos cadastros para essa forma de pagamento desde o começo de fevereiro.  Os clientes da CPFL que atualmente têm as contas em débito automático não precisam se preocupar com a interrupção inesperada do serviço.
“A migração para o PIX Automático será feita ao longo de 2026. Vamos comunicar os clientes sobre a mudança e divulgar todos os procedimentos necessários. A CPFL vai conduzir esse processo de forma tranquila e transparente”, assegura Parreira.
 
Pix Automático: como funciona
  • O cliente autoriza o PIX Automático, uma única vez no aplicativo do seu banco.
  • A conta de energia passa a ser debitada automaticamente na data de vencimento.
  • O cliente pode definir um valor máximo para cada débito.
  • Todas as transações ficam visíveis no app do banco.
  • A autorização pode ser cancelada a qualquer momento, de forma simples.
  • O serviço é gratuito para o cliente e utiliza a estrutura segura do PIX.
Como fazer a adesão ao Pix Automático na CPFL
  • O cliente deve fazer o login (com e-mail e senha cadastrados) no site www.cpfl.com.br ou app CPFL Energia e localizar a opção “PIX Automático”.  
  • Nesse campo, deve informar seus dados bancários (banco, agência e conta). Não é necessário usar a chave-PIX.
  • A CPFL encaminhará a solicitação de adesão ao PIX Automático ao banco escolhido pelo cliente.
  • O cliente recebe uma notificação no aplicativo do seu banco e confirma a autorização para os débitos recorrentes.

