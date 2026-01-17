CAIXA inicia pagamento do Bolsa Família de janeiro nesta segunda-feira (19)

A CAIXA Econômica Federal inicia, nesta segunda-feira (19), o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de janeiro de 2026. Os valores são liberados de forma escalonada, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS). Ao todo, cerca de 18,8 milhões de famílias recebem o benefício em todo o país.

As famílias que recebem pelo CAIXA Tem podem movimentar os recursos diretamente pelo aplicativo, sem a necessidade de comparecer a uma agência bancária.

Pagamento antecipado em municípios em emergência

Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a CAIXA realizará o pagamento do benefício no primeiro dia do calendário, independentemente do final do NIS, para beneficiários de municípios dos estados do Amazonas, Bahia, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e Sergipe. A medida ocorre em razão de decretos de emergência motivados por condições climáticas.

Calendário regular de janeiro

O pagamento segue o cronograma abaixo, conforme o final do NIS:

Final 1 – 19/01

Final 2 – 20/01

Final 3 – 21/01

Final 4 – 22/01

Final 5 – 23/01

Final 6 – 26/01

Final 7 – 27/01

Final 8 – 28/01

Final 9 – 29/01

Final 0 – 30/01

Como utilizar o benefício

Os beneficiários podem movimentar os valores preferencialmente pelo App CAIXA Tem, sem necessidade de saque presencial. Também é possível utilizar o cartão do Bolsa Família para compras na função débito em estabelecimentos comerciais.

Além disso, os saques podem ser realizados em unidades lotéricas, correspondentes CAIXA Aqui e agências da CAIXA. Nos terminais de autoatendimento, o saque pode ser feito sem cartão, desde que o beneficiário possua biometria cadastrada.

App CAIXA Tem

Pelo CAIXA Tem, o beneficiário pode: