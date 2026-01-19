Com investimento de R$ 13,1 bilhões, Bolsa Família paga valor médio de R$ 697 no primeiro repasse de 2026

Cartão Bolsa Família -

Os beneficiários do Bolsa Família começam a receber, a partir desta segunda-feira (19), o primeiro repasse de 2026. Ao todo, 18,77 milhões de famílias são atendidas nos 5.570 municípios brasileiros, com valor médio do benefício de R$ 697,77. Neste mês, o investimento do Governo do Brasil no programa de transferência de renda soma R$ 13,1 bilhões.

O cronograma de pagamentos segue o final do Número de Identificação Social (NIS) e vai até o dia 30 de janeiro. Em situações de enfrentamento a desastres naturais, como secas, enchentes e outros eventos climáticos extremos, 176 municípios recebem o pagamento de forma unificada já no primeiro dia do calendário. Estão incluídas 120 cidades do Rio Grande do Norte, 29 da Bahia, dez de Sergipe, além de municípios em Roraima, Paraná, Amazonas, Piauí, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Benefício Primeira Infância

Dentro do conjunto de ações retomadas desde 2023, o Benefício Primeira Infância atende, neste mês, 8,4 milhões de crianças de zero a seis anos. O adicional é de R$ 150 por criança nessa faixa etária, com investimento total de R$ 1,22 bilhão.

Distribuição regional

O Nordeste concentra o maior número de beneficiários em janeiro, com 8,75 milhões de famílias e investimento de R$ 6 bilhões. Em seguida aparecem o Sudeste, com 5,29 milhões de famílias e R$ 3,72 bilhões em repasses; o Norte, com 2,44 milhões de famílias e R$ 1,77 bilhão; o Sul, com 1,29 milhão de beneficiários e R$ 898 milhões; e o Centro-Oeste, com 990,7 mil famílias e R$ 703 milhões.

Estados com mais beneficiários

Na divisão por estados, a Bahia lidera em número de famílias contempladas, com 2,3 milhões de beneficiários e aporte de R$ 1,56 bilhão. São Paulo aparece em seguida, com 2,2 milhões de famílias. Outros seis estados ultrapassam a marca de um milhão de beneficiários: Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará, Pará e Maranhão.

Valores médios

Roraima registra o maior valor médio de repasse em janeiro, com R$ 756,40. Na sequência aparecem Amazonas (R$ 741,03), Amapá (R$ 737,14), Acre (R$ 732,98), Distrito Federal (R$ 727,81) e Pará (R$ 719,05).

Benefícios complementares

Além do valor principal, o Bolsa Família prevê benefícios adicionais de R$ 50 destinados a 13,7 milhões de crianças e adolescentes de sete a 18 anos, 625 mil gestantes e 375 mil nutrizes. Para esses pagamentos, o investimento supera R$ 706,7 milhões.

Grupos prioritários

Em janeiro, o programa atende ainda grupos específicos, como 247,7 mil famílias indígenas, 289,3 mil quilombolas, 397,2 mil famílias de catadores de material reciclável, 253,8 mil famílias com pessoas em situação de rua, 56,5 mil famílias com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 56 mil com crianças em situação de trabalho infantil.

Perfil dos beneficiários

As mulheres representam a maioria dos responsáveis familiares no programa, correspondendo a 84,4% do total, o equivalente a 15,8 milhões. Pessoas pretas e pardas também predominam entre os beneficiários, somando 36 milhões, o que representa 73,25% do público atendido.

Regra de Proteção

Outra medida da nova versão do Bolsa Família é a Regra de Proteção, que permite a permanência das famílias no programa por até um ano após a conquista de emprego formal ou aumento de renda. Nesse período, é pago 50% do valor do benefício. Em janeiro, essa regra alcança 2,44 milhões de famílias.

