segunda, 19 de janeiro de 2026
INSS

Benefícios por incapacidade temporária lideram processos julgados em 2025

19 Jan 2026 - 16h30Por Jessica Carvalho R
O Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) analisou, em 2025, mais de 1 milhão de recursos de segurados, registrando uma queda de 35,6% no número de processos pendentes em relação ao início do ano. Em janeiro, o acervo era de 471,6 mil processos, e em dezembro fechou o ano com 303,7 mil aguardando julgamento.

São Paulo liderou o volume de processos julgados, com 272,4 mil (37% do total), seguido por Minas Gerais (104,5 mil) e Rio de Janeiro (103,7 mil), ambos com 14%. Outros estados com participação significativa foram Rio Grande do Sul (10%), Bahia (9%), Paraná (8%) e Santa Catarina (7%).

Entre os tipos de recursos analisados, a maior parte dizia respeito a Benefícios por Incapacidade Temporária (antigo Auxílio-Doença), com 291,6 mil processos. Aposentadoria por Tempo de Contribuição representou 199,2 mil, Benefício de Prestação Continuada 158,9 mil e aposentadoria por idade outros 158,9 mil processos.

O tempo médio de tramitação de um recurso no CRPS caiu para 183 dias em dezembro, uma redução de 57,54% em relação ao primeiro trimestre do ano, quando estava em 431 dias.

A presidente do CRPS, Ana Cristina Silveira, destacou que a meta para 2026 é reduzir ainda mais o tempo médio de análise, para 120 dias. “Esse resultado é uma construção de toda a equipe do CRPS, que veste a camisa e acredita na nossa missão de entregar justiça social. Em 2026, vamos agilizar o cumprimento dos acórdãos, para dar mais efetividade às decisões”, afirmou.

O CRPS é responsável por julgar recursos administrativos contra decisões do INSS. Segurados e contribuintes que discordarem de um ato do órgão podem entrar com recurso pelo aplicativo Meu INSS, pelo site, pelo telefone 135 ou presencialmente em agências da Previdência Social, mediante agendamento.

Para mais informações, acesse gov.br/previdencia/crps.

