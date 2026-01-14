Benefícios do INSS acima do salário mínimo têm reajuste de 3,9% a partir de janeiro

Dinheiro - Crédito: Agência Brasil

Os segurados da Previdência Social que recebem benefícios acima do salário mínimo tiveram os valores reajustados em 3,9% em 2026, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O aumento foi oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF nº 13, assinada na última sexta-feira (9), e é válido desde 1º de janeiro.

Com o reajuste, o teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passou de R$ 8.157,41 para R$ 8.475,55. Atualmente, mais de 12,2 milhões de benefícios possuem valor superior ao piso nacional, que neste ano foi fixado em R$ 1.621,00.

De acordo com o calendário oficial de pagamentos do INSS, os segurados que recebem acima do salário mínimo começam a receber os valores corrigidos a partir do dia 3 de fevereiro.

Contribuição ao INSS

As faixas de contribuição dos trabalhadores empregados, domésticos e avulsos também foram atualizadas. As alíquotas permanecem progressivas, conforme a faixa salarial:

7,5% para quem recebe até R$ 1.621,00;

9% para salários de R$ 1.621,01 até R$ 2.902,84;

12% para rendimentos entre R$ 2.902,85 e R$ 4.354,27;

14% para salários de R$ 4.354,28 até R$ 8.475,55.

As contribuições referentes aos salários de janeiro deverão ser recolhidas apenas em fevereiro, já que, em janeiro, os segurados pagam a contribuição relativa ao mês anterior.

Piso previdenciário

O piso previdenciário — valor mínimo pago nos benefícios do INSS, como aposentadorias, auxílio-doença e pensões por morte — passa a ser de R$ 1.621,00, o mesmo valor do salário mínimo nacional vigente. O mesmo valor se aplica às aposentadorias dos aeronautas.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), destinado a idosos e pessoas com deficiência em situação de extrema pobreza, a renda mensal vitalícia e as pensões especiais para dependentes das vítimas de hemodiálise de Caruaru (PE) também foram fixados em R$ 1.621,00.

Já o benefício pago a seringueiros e seus dependentes, conforme a Lei nº 7.986/89, foi reajustado para R$ 3.242,00. A cota do salário-família passa a ser de R$ 67,54, destinada ao segurado com remuneração mensal de até R$ 1.980,38.

