Atividade do comércio físico cresce 2,7% na semana da Black Friday, mas cai no final de semana, aponta Serasa

A movimentação do comércio físico durante a semana da Black Friday de 2025 registrou alta de 2,7% em comparação com o mesmo período de 2024, segundo dados divulgados pelo Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian, a primeira e maior datatech do país. O levantamento analisou o período de 24 a 30 de novembro de 2025, frente aos dias 25 de novembro a 1º de dezembro de 2024.

Entretanto, quando observado apenas o final de semana que marcou a data promocional (de 28 a 30 de novembro de 2025), houve uma queda de 0,5% em relação a 2024 (29 de novembro a 1º de dezembro).

Tendências que influenciaram o consumo

De acordo com a economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, o comportamento das vendas refletiu uma nova dinâmica de consumo, marcada pela diversificação dos meios de pagamento e pela distribuição das compras ao longo do mês.“O indicador acompanha o movimento de consultas de crédito realizadas pelos estabelecimentos comerciais. Em 2025, observamos que parte relevante das compras ocorreu por meio de transações à vista, impulsionadas pelo uso do Pix”, explicou Camila.

A economista destacou que o Pix, que bateu recorde de 297,4 milhões de transações em um único dia, foi um dos principais motores das compras à vista, segundo dados do Banco Central.

Além disso, o pagamento da primeira parcela do 13º salário, cujo prazo coincidiu com a data, ajudou a quitar compras sem a necessidade de crédito, mas não impulsionou o crescimento das transações financiadas.

Crédito mais caro reduz compras parceladas

Mesmo em uma das datas mais aguardadas pelo varejo, os juros elevados continuam sendo um obstáculo para consumidores e para o setor. Segundo Camila, o crédito segue restrito, o que diminui a disposição para assumir financiamentos, reduzindo a força das vendas parceladas.

Ofertas antecipadas também impactaram

Outro fator determinante foi a estratégia das lojas em estender as promoções ao longo de novembro, o que diluiu a procura típica concentrada na semana da Black Friday e no final de semana principal.

