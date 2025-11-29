Aneel reduz bandeira tarifária e conta de luz fica mais barata em dezembro

Conta de Luz - Crédito: divulgação Agência Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (28) que a bandeira tarifária para o mês de dezembro passa da vermelha patamar 1 para a amarela, diminuindo o custo extra na conta de luz dos consumidores.

Com a mudança, o valor adicional cobrado a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos cai de R$ 4,46 para R$ 1,885. Segundo a Aneel, a redução é resultado da entrada do período chuvoso no país e da previsão de volume de chuvas superior ao registrado em novembro na maior parte do território nacional.

A agência destaca, porém, que mesmo com a melhora no cenário, as chuvas previstas ainda estão abaixo da média histórica para esta época do ano, o que mantém a necessidade de acionamento de usinas termelétricas para garantir o atendimento à demanda.

“Diante de condições de geração de energia um pouco mais favoráveis, foi possível mudar da bandeira vermelha patamar 1 para amarela. Por isso, o acionamento das termelétricas continua sendo essencial”, informou a Aneel em nota.

A agência também reforçou que a geração solar, apesar de contribuir significativamente para a matriz energética, é intermitente e não supre a demanda de forma contínua, especialmente no período noturno ou nos horários de pico de consumo.

A mudança ocorre após dois meses de vigência da bandeira vermelha patamar 1, em outubro e novembro. Antes disso, em agosto e setembro, vigorou a bandeira vermelha patamar 2, com acréscimo de R$ 7,87 por 100 kWh.

O sistema de bandeiras tarifárias, criado em 2015, tem o objetivo de indicar, por cores, os custos momentâneos da geração de energia no Sistema Interligado Nacional (SIN). Na bandeira verde, não há cobrança adicional; já nas bandeiras amarela e vermelha, a tarifa sofre acréscimos conforme o patamar vigente.

