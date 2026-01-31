(16) 99963-6036
Aneel mantém bandeira tarifária verde e conta de luz segue sem taxa extra em fevereiro

31 Jan 2026 - 07h30Por Da redação
Conta energia - Crédito: Agência BrasilConta energia - Crédito: Agência Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou nesta sexta-feira (30) a manutenção da bandeira tarifária vigente para o mês de fevereiro. Com a decisão, os consumidores não terão cobrança adicional na fatura de energia elétrica.

Segundo a agência reguladora, o cenário hidrológico apresentou melhora nas últimas semanas, especialmente na segunda quinzena de janeiro. As chuvas mais favoráveis contribuíram para a recuperação dos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte do país.

“De um modo geral, as chuvas foram mais favoráveis nos últimos 15 dias de janeiro, em relação à primeira quinzena desse mês, havendo uma recuperação do nível dos reservatórios. Dessa forma, não será necessário despachar as usinas termelétricas mais caras”, informou a Aneel em nota.

Com o quadro positivo, o sistema elétrico nacional segue operando sem a necessidade de acionamento de fontes de geração mais onerosas, o que evita impactos no bolso do consumidor.

De acordo com o calendário divulgado pela Aneel, a definição da bandeira tarifária que será aplicada no mês de março está prevista para o dia 27 de fevereiro.

