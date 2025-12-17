Ameixa Rubi Mel atinge menor preço da safra 2025 na CEAGESP

A ameixa Rubi Mel registrou o menor preço da safra 2025 no atacado da CEAGESP. Em cotação realizada na segunda-feira (15/12), a fruta foi comercializada a R$ 6,08 o quilo, segundo dados da Seção de Economia e Desenvolvimento (SEDES) da Companhia.

Na comparação com o mesmo período do ano passado, quando a ameixa Rubi Mel era vendida a R$ 8,30/kg, a redução média anual chega a 26,75%. Já em relação ao mês anterior, a queda é ainda mais expressiva, com redução média de 52,24%, refletindo o aumento da oferta e a boa fase da safra.

De acordo com a CEAGESP, o cenário atual favorece o consumidor, que encontra preços mais acessíveis não apenas para a ameixa Rubi Mel, mas também para uma ampla variedade de frutas, legumes e verduras.

Produtos com tendência favorável de compra

Entre os itens com preços mais vantajosos estão: abacaxi Pérola, ameixa nacional, coco verde, laranja pera, limão siciliano, manga Tommy, melancia, nectarina e pêssego nacionais, uva Vitória, além de hortaliças como abóbora paulista, abobrinha italiana, berinjela, pepinos, mandioca, tomates (Débora, Pizzad’oro e Sweet Grape), vagem macarrão e diversas folhas, como alface, rúcula, couve, escarola e brócolos ninja. Também aparecem com bom momento de compra batata asterix e coco seco.

Produtos com tendência estável

Apresentam estabilidade de preços itens como caju, goiabas, limão taiti, manga Palmer, morango, melão amarelo, uva niágara, tangerina Murcott, além de legumes e raízes como beterraba, cenoura, chuchu, gengibre, mandioquinha e pepino japonês. Também permanecem estáveis ovos brancos, cebola nacional e batata lavada.

Produtos com tendência desfavorável

Já entre os produtos com preços menos favoráveis ao consumidor estão abacate breda, bananas (nanica, prata e da terra), figo roxo, maçãs Fuji e Gala, maracujá azedo, mamão Formosa e papaia, além de hortaliças como quiabo, jiló, pimentões, couve-flor, repolho roxo, alho nacional e cebola roxa.

A CEAGESP orienta que consumidores e comerciantes acompanhem regularmente as cotações, já que fatores como clima, oferta e demanda podem influenciar diretamente os preços ao longo da safra.

