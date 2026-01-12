Altas temperaturas exigem atenção, mas consumo de energia pode ser reduzido com hábitos simples, orienta CPFL

Uso eficiente dos equipamentos ajuda a manter o conforto no verão, sem pesar no orçamento doméstico. (Foto: Divulgação) -

Mesmo com a previsão de calor acima da média para o verão de 2026, as altas temperaturas não significam, necessariamente, aumento na conta de luz. Segundo a CPFL Paulista, pequenas mudanças na rotina e o uso consciente dos eletrodomésticos podem garantir conforto dentro de casa sem desperdício de energia.

De acordo com a concessionária, ajustar hábitos diários faz diferença tanto no orçamento familiar quanto na sustentabilidade. “O uso consciente da energia elétrica é uma atitude simples que impacta diretamente na economia das famílias e na sustentabilidade do planeta. Quando ajustamos o uso dos principais equipamentos que temos em casa e adotamos bons hábitos, conseguimos manter a rotina, sem desperdício”, explica Walter Barbosa Junior, gerente de Eficiência Energética da CPFL.

Para auxiliar os consumidores, a empresa disponibiliza em seu aplicativo e no site um simulador de consumo, que permite calcular o impacto de cada eletrodoméstico na conta de luz. Pelo serviço Conta Fácil, também é possível acompanhar gráficos de consumo e comparar períodos. “Ao entender de onde vem o gasto de energia, é mais fácil planejar melhor o orçamento e adotar atitudes mais conscientes”, orienta Walter.

Entre os equipamentos que mais influenciam o valor da fatura estão ar-condicionado, ventiladores, chuveiro elétrico e geladeira. Segundo a CPFL, mudanças na forma de uso, aliadas à manutenção adequada, podem gerar economia significativa ao longo do mês.

Ar-condicionado e ventiladores

O ar-condicionado pode representar até 15% do consumo de energia de uma residência. Para reduzir gastos, a recomendação é manter a temperatura em níveis moderados, fechar portas e janelas durante o uso, limpar os filtros regularmente e evitar deixá-lo ligado em ambientes vazios.

O uso combinado com ventiladores ajuda na circulação do ar e aumenta a sensação de conforto. Sempre que possível, a ventilação natural deve ser priorizada. A CPFL também alerta para a instalação correta dos ventiladores, respeitando a altura indicada pelo fabricante, geralmente de 2,3 metros.

Chuveiro elétrico

Mesmo no verão, o chuveiro elétrico continua entre os vilões da conta de luz, podendo representar de 25% a 35% do consumo residencial. Utilizar a chave na posição “verão” pode reduzir o gasto em até 30%. Outras práticas recomendadas são desligar o chuveiro enquanto se ensaboa e diminuir o tempo de banho.

Geladeira

Por funcionar continuamente, a geladeira responde, em média, por 15% a 20% da conta de energia. Para evitar desperdícios, a orientação é abrir a porta apenas quando necessário, não guardar alimentos quentes, verificar a vedação das borrachas e instalar o equipamento em local ventilado, longe de fontes de calor.

A CPFL também destaca que, desde 1º de janeiro, a etiqueta de eficiência energética do Inmetro para refrigeradores passou a apresentar uma classificação mais simples, com classes A, B e C. Além da letra, o consumidor deve observar o consumo mensal em kWh indicado na etiqueta, facilitando a comparação entre modelos.

Iluminação e eletrônicos

Aproveitar a iluminação natural, apagar luzes em ambientes desocupados e substituir lâmpadas antigas por modelos LED são medidas simples e eficazes. Desligar aparelhos eletrônicos quando não estão em uso e evitar o modo standby também contribuem para a redução do consumo.

Segurança e planejamento

Com o aumento do uso de equipamentos durante o verão, a CPFL reforça a importância de verificar as condições das instalações elétricas dos imóveis. Instalações inadequadas podem gerar desperdício e riscos à segurança. Antes de adquirir novos aparelhos, especialmente os de maior potência, a recomendação é buscar a avaliação de um profissional qualificado.

Com planejamento e pequenas mudanças de hábito, é possível enfrentar o calor com conforto e manter a conta de luz sob controle.

