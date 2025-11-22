Aeroporto internacional deve promover transporte de cargas, diz Muller

Dependências do Aeroporto Estadual Mario Pereira Lopes, em São Carlos - Crédito: arquivo SCA

O assessor do prefeito Neto Donatto, João Muller, afirmou na manhã desta sexta-feira, 21 de novembro, no Jornal da Manhã, da Rádio Jovem Pan FM de São Carlos, que uma das alternativas para aquecer ainda mais a economia do município é transformar o Aeroporto Internacional Mário Pereira Lopes em um aeroporto de importação e exportação de cargas.

O aeroporto se tornou internacional com a publicação da Portaria nº 3.998 no Diário Oficial da União (DOU) do dia 6 de dezembro de 2017. A medida foi assinada pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil no dia 1º daquele mês. O pedido havia sido feito dez anos antes pela Prefeitura, ainda na gestão do então prefeito Oswaldo Barba.

USO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS — O uso é restrito a aeronaves que serão submetidas à manutenção e a reparos pela LATAM, assim que chegarem do exterior, antes de uma viagem internacional ou ainda em trânsito pelo espaço aéreo brasileiro.

É proibido, pela portaria, o transporte de passageiros e de cargas, ou seja, não é permitido o embarque ou desembarque de passageiros para voos internacionais. Este é um entrave que Muller terá que remover para viabilizar a criação de um centro de importação e exportação por via aérea em São Carlos.

Na época, a LATAM previa um aumento de 14% nas manutenções e a captação de R$ 63 milhões por ano, valor que deixaria de sair do país e passaria a ficar aqui.

Antes, os aviões que vinham do exterior para manutenção precisavam passar por um processo de admissão temporária em um aeroporto internacional. As alternativas são os aeroportos de Cumbica, em Guarulhos; Viracopos, em Campinas; e Galeão, no Rio de Janeiro. O procedimento pode demorar de dois a três dias, o que gera prejuízo para as empresas aéreas.

