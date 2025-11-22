(16) 99963-6036
sábado, 22 de novembro de 2025
Desenvolvimento econômico

Aeroporto internacional deve promover transporte de cargas, diz Muller

O tráfego é restrito a aeronaves que serão submetidas à manutenção e a reparos. Prefeitura estima que pelo menos 500 empregos devem ser gerados.

21 Nov 2025 - 16h34Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Dependências do Aeroporto Estadual Mario Pereira Lopes, em São Carlos - Crédito: arquivo SCADependências do Aeroporto Estadual Mario Pereira Lopes, em São Carlos - Crédito: arquivo SCA

O assessor do prefeito Neto Donatto, João Muller, afirmou na manhã desta sexta-feira, 21 de novembro, no Jornal da Manhã, da Rádio Jovem Pan FM de São Carlos, que uma das alternativas para aquecer ainda mais a economia do município é transformar o Aeroporto Internacional Mário Pereira Lopes em um aeroporto de importação e exportação de cargas.

O aeroporto se tornou internacional com a publicação da Portaria nº 3.998 no Diário Oficial da União (DOU) do dia 6 de dezembro de 2017. A medida foi assinada pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil no dia 1º daquele mês. O pedido havia sido feito dez anos antes pela Prefeitura, ainda na gestão do então prefeito Oswaldo Barba.

USO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS — O uso é restrito a aeronaves que serão submetidas à manutenção e a reparos pela LATAM, assim que chegarem do exterior, antes de uma viagem internacional ou ainda em trânsito pelo espaço aéreo brasileiro.

É proibido, pela portaria, o transporte de passageiros e de cargas, ou seja, não é permitido o embarque ou desembarque de passageiros para voos internacionais. Este é um entrave que Muller terá que remover para viabilizar a criação de um centro de importação e exportação por via aérea em São Carlos.

Na época, a LATAM previa um aumento de 14% nas manutenções e a captação de R$ 63 milhões por ano, valor que deixaria de sair do país e passaria a ficar aqui.

Antes, os aviões que vinham do exterior para manutenção precisavam passar por um processo de admissão temporária em um aeroporto internacional. As alternativas são os aeroportos de Cumbica, em Guarulhos; Viracopos, em Campinas; e Galeão, no Rio de Janeiro. O procedimento pode demorar de dois a três dias, o que gera prejuízo para as empresas aéreas.

Leia Também

Isenção do IR vai beneficiar 18.309 metalúrgicos em São Carlos e região
Pra quem ganha até R$ 5 mil09h19 - 21 Nov 2025

Isenção do IR vai beneficiar 18.309 metalúrgicos em São Carlos e região

Economia13h34 - 18 Nov 2025

Economia brasileira cresce 2.4% em 2025, acima da média da América Latina

Faturamento deve crescer 3% em novembro em SP
Black Friday12h19 - 18 Nov 2025

Faturamento deve crescer 3% em novembro em SP

Trabalhadores da Engemasa podem iniciar greve na segunda-feira
Crise 18h46 - 14 Nov 2025

Trabalhadores da Engemasa podem iniciar greve na segunda-feira

Quase 7 mil candidatos fazem o Enem neste domingo em São Carlos
Cidade12h51 - 09 Nov 2025

Quase 7 mil candidatos fazem o Enem neste domingo em São Carlos

Últimas Notícias