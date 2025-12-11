ACISC reforça otimismo para o Fim de Ano e destaca "Natal Iluminado e Premiado 2025

Crédito: Divulgação

A ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) projeta um dos finais de ano mais promissores para o comércio local, embalado pelo cenário estadual divulgado pela FecomercioSP, que prevê o maior faturamento mensal da história do varejo paulista em dezembro de 2025, com estimativa de R$ 149,7 bilhões — alta de 4% em relação ao mesmo período de 2024.

Para aproveitar esse movimento crescente e estimular ainda mais o consumo na cidade, a ACISC está realizando a campanha “Natal Iluminado e Premiado 2025”, que irá sortear um Chevrolet Onix 0 km entre os consumidores que comprarem nas lojas participantes.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquim, destaca que a combinação entre o aquecimento do mercado, a força das compras de fim de ano e a campanha promocional cria um ambiente altamente favorável para os lojistas.

“Temos um Natal histórico se desenhando para o varejo paulista, com renda em alta e consumidores motivados. Em São Carlos, nossa campanha Natal Iluminado e Premiado potencializa esse momento, fortalecendo o comércio local e incentivando que as compras de fim de ano sejam feitas aqui na cidade. Queremos que nossos associados colham excelentes resultados”, afirmou Ivone.

Campanha Natal Iluminado e Premiado 2025

A promoção acontece de 22 de novembro a 30 de dezembro de 2025, às 18h, com sorteio marcado para 7 de janeiro de 2026, às 10h, na sede da ACISC. Participar é simples: compras a partir de R$ 150 nas lojas participantes geram 1 cupom; compras abaixo desse valor são somadas automaticamente até completar os R$ 150; basta cadastrar o cupom fiscal no aplicativo ACISC São Carlos (Android e iOS). O QR Code da nota pode ser escaneado direto no app; se não funcionar, é possível inserir os dados manualmente. Após validação, o cupom vai automaticamente para a urna da ACISC — sem necessidade de entrega presencial. Antes de comprar, o consumidor deve confirmar se o estabelecimento participa da campanha.

Cenário econômico favorece São Carlos

De acordo com a FecomercioSP, o forte desempenho esperado em dezembro resulta da injeção do 13º salário, da elevação da renda média e do mercado de trabalho aquecido, com desemprego em 5,4% no trimestre encerrado em outubro, segundo o IBGE. Os rendimentos reais avançaram 4% no terceiro trimestre, conforme o Ipea.

A FecomercioSP projeta que os supermercados devem faturar 6% a mais, impulsionados pela ceia; lojas de roupas e calçados devem liderar o crescimento, com alta de 9%, o que representa R$ 1,4 bilhão adicionais; e as farmácias e perfumarias devem manter expansão, com alta de 6%.

O aumento do fluxo de consumidores nas ruas e shoppings, somado às promoções remanescentes da Black Friday, deve reforçar ainda mais o movimento.

ACISC orienta comerciantes

Para Ivone Zanquim, o momento exige planejamento e preparo dos empresários. “O consumidor está disposto a comprar, mas busca conveniência, bom atendimento e confiança. A campanha de Natal da ACISC é uma ferramenta poderosa para atrair clientes, fidelizar e impulsionar vendas. Estamos ao lado dos lojistas para que esse seja um dos melhores finais de ano da história do nosso comércio”, destacou.

Com projeções positivas e estratégias bem definidas, a ACISC aposta em um dezembro de oportunidades e forte movimentação, consolidando São Carlos no mapa dos melhores resultados do varejo paulista.

Leia Também