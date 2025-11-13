(16) 99963-6036
quinta, 13 de novembro de 2025
Economia

Taxas de juros seguem elevadas e Procon-SP alerta consumidores para o risco de endividamento na Black Friday

Pesquisa aponta aumento no empréstimo pessoal e manutenção do cheque especial no limite máximo permitido pelo Banco Central

13 Nov 2025 - 05h52Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Taxas de juros seguem elevadas e Procon-SP alerta consumidores para o risco de endividamento na Black Friday -

A nova pesquisa de taxas de juros realizada pelo Núcleo de Pesquisas da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor (EPDC) da Fundação Procon-SP revela que o custo do crédito continua alto no país. Mesmo com a taxa Selic mantida em 15% ao ano pelo Banco Central, o levantamento aponta aumento no empréstimo pessoal e manutenção das taxas no cheque especial.

De acordo com o Procon-SP, a taxa média do empréstimo pessoal chegou a 8,16% ao mês, uma alta de 0,07 ponto percentual em relação a outubro. O Bradesco foi o banco que mais elevou suas taxas, passando de 8,33% para 8,77% ao mês — um aumento de 5,28%. As demais instituições financeiras mantiveram os mesmos valores. Já no cheque especial, a taxa média permaneceu em 8% ao mês, teto máximo permitido pela Resolução nº 4.765/2019 do Banco Central.

A diretora adjunta de Estudos e Pesquisas do Procon-SP, Elaine da Cruz, alertou que o cenário de crédito caro exige cautela dos consumidores, especialmente neste período de promoções e festas.“Antes de se empolgar com as promoções da Black Friday e as compras de fim de ano, é importante o consumidor avaliar se realmente precisa recorrer ao empréstimo. Se for necessário se endividar para comprar, o desconto pode sair bem mais caro”, destacou.

Elaine também ressaltou que o momento é oportuno para renegociar dívidas antigas e planejar o uso do 13º salário de forma consciente.“Quitar débitos existentes pode ser mais vantajoso do que realizar novas compras financiadas, principalmente diante das altas taxas de juros. O crédito pode ser útil quando usado com planejamento, por exemplo, para substituir dívidas com juros maiores. Mas o consumidor deve evitar contratar empréstimos para comprar em promoções como a Black Friday, pois o risco de superendividamento é grande neste período do ano”, completou.

A pesquisa foi realizada no dia 4 de novembro de 2025 com os bancos Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander. O levantamento considera as taxas máximas pré-fixadas para clientes pessoa física não preferenciais, com prazo de 12 meses para empréstimo pessoal e 30 dias para cheque especial.

O Procon-SP reforça que o consumidor deve comparar as opções de crédito, verificar o Custo Efetivo Total (CET) e evitar o uso do cheque especial como complemento de renda, já que é uma das modalidades mais caras do mercado.

Veja aqui a pesquisa completa (PDF)

Leia Também

Quase 7 mil candidatos fazem o Enem neste domingo em São Carlos
Cidade12h51 - 09 Nov 2025

Quase 7 mil candidatos fazem o Enem neste domingo em São Carlos

Prazo para aposentados e pensionistas contestarem descontos indevidos termina em 14 de novembro
Economia20h01 - 06 Nov 2025

Prazo para aposentados e pensionistas contestarem descontos indevidos termina em 14 de novembro

Economia19h14 - 03 Nov 2025

Indicador MACD para aprimorar a análise técnica

Halloween ganha espaço no setor supermercadista
Economia08h05 - 31 Out 2025

Halloween ganha espaço no setor supermercadista

Presidente do CRECISP destaca que Reforma Casa Brasil "chega em boa hora"
Mercado Imobiliário 07h16 - 23 Out 2025

Presidente do CRECISP destaca que Reforma Casa Brasil "chega em boa hora"

Últimas Notícias