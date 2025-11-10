Índice CEAGESP registra queda de -1,00% em outubro; setor de legumes lidera redução com -11,57%

O Índice CEAGESP de preços encerrou o mês de outubro com queda de -1,00%, revertendo a alta de +4,06% observada em setembro. No mesmo período do ano passado, o indicador havia subido +4,83%. Com o resultado, o índice acumula -3,43% no ano e -3,39% em 12 meses, refletindo a influência das condições climáticas e da transição entre safras nas principais regiões produtoras.

Segundo a CEAGESP, o período foi marcado pelo retorno das chuvas e temperaturas elevadas, fatores que favoreceram a colheita e ampliaram a oferta de produtos, especialmente no setor de legumes, que registrou queda de -11,57% nos preços — o maior recuo entre todos os segmentos analisados.

Legumes: alta oferta e preços em queda

O clima estável e o retorno gradual das chuvas no Centro-Sul do país impulsionaram a produção de hortaliças, com destaque para pimentões amarelo (-43,78%) e vermelho (-33,88%), berinjela (-39,20%) e abobrinha italiana (-35,36%).

Com a colheita antecipada e o aumento da oferta, os preços caíram no atacado do Entreposto Terminal São Paulo (ETSP) — onde o pimentão amarelo foi cotado a R$ 7,39/kg, o vermelho a R$ 7,71/kg, a berinjela a R$ 2,33/kg e a abobrinha italiana a R$ 1,61/kg.

Frutas: leve deflação e boa qualidade na safra

O setor de frutas apresentou queda de -0,49%, após alta expressiva de +9,67% em setembro. As principais reduções ocorreram nos preços de mamão Havaí (-28,15%), acerola (-26,82%), maracujá azedo (-24,14%), graviola (-18,80%) e manga Tommy Atkins (-17,86%).

O aumento da oferta, favorecido pelo calor e pelas chuvas no Nordeste, resultou em frutas de melhor qualidade. No ETSP, o mamão Havaí foi vendido a R$ 3,20/kg, o maracujá azedo a R$ 6,38/kg e a manga Tommy Atkins a R$ 3,65/kg.

Verduras: calor e umidade elevam preços

Diferente dos legumes, o setor de verduras teve alta de +2,08%, após recuo de -7,86% no mês anterior. O aumento da umidade e do calor afetou a qualidade das hortaliças folhosas, elevando preços de produtos como rúcula hidropônica (+31,88%), acelga (+28,39%), nabo (+24,30%) e couve manteiga (+16,98%).

Mesmo com leve aumento de oferta, a rúcula hidropônica foi comercializada a R$ 31,70/engradado, enquanto a acelga fechou a R$ 27,32 e a couve manteiga a R$ 25,06.

Diversos e Pescados: recuperação de preços

O grupo diversos subiu +1,17%, impulsionado por produtos como batata lavada (+26,59%) e cebola nacional (+18,17%), ambas afetadas pelo fim da safra de inverno e pela elevação dos custos de produção. Já o setor de pescados apresentou alta de +5,70%, puxado pelos preços do atum (+22,77%), robalo (+13,57%) e abrótea (+11,61%), influenciados por menor oferta e condições climáticas adversas na costa sul do país.

Com o desempenho de outubro, o índice CEAGESP reflete um mercado em fase de transição, com produtos de safra favorecidos pela chuva e calor, ao mesmo tempo em que cultivos mais sensíveis sofrem com os efeitos do clima instável.

