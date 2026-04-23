Geração X lidera medo de perder o emprego, aponta Serasa

Uma pesquisa recente da Serasa Experian revelou que o medo de perder o emprego ainda é uma preocupação constante entre os trabalhadores brasileiros — e atinge com mais intensidade a chamada Geração X, mesmo entre profissionais com bom desempenho.

De acordo com o levantamento “Panorama do Trabalho no Brasil”, divulgado nesta terça-feira (22), 77,5% dos entrevistados afirmam já ter sentido receio de demissão ao longo da carreira, inclusive fora de períodos de crise econômica ou cortes em massa.

O índice mais elevado aparece entre os profissionais da Geração X, com 81,2% relatando esse tipo de insegurança. Na sequência estão os Millennials (77%), Baby Boomers (73,5%) e a Geração Z (72,9%).

Segundo a gerente de Recursos Humanos da Serasa Experian, Fernanda Guglielmi, o medo não está necessariamente ligado à performance individual, mas à percepção de estabilidade dentro das empresas. “Mesmo profissionais experientes e com bons resultados podem se sentir inseguros quando não há clareza, previsibilidade e reconhecimento na relação com a organização”, explica.

Falta de clareza aumenta insegurança

O estudo também aponta quais fatores podem ajudar a reduzir essa sensação de instabilidade no ambiente de trabalho. Para a maioria dos entrevistados, o principal deles é a existência de planos de carreira bem definidos, citada por 54,8%.

Outros pontos destacados foram:

valorização da experiência e do tempo de casa (46,2%);

oferta de treinamentos contínuos (41,1%).

A importância desses fatores se repete em todas as gerações. Entre os Millennials, por exemplo, 56,8% apontam a clareza no crescimento profissional como essencial. Já entre os Baby Boomers, esse índice chega a 58,1%.

Para a especialista, a previsibilidade é um elemento-chave. “Quando a empresa deixa claros os caminhos de crescimento e investe no desenvolvimento das pessoas, ela reduz significativamente o receio no dia a dia”, afirma.

Otimismo cresce, apesar do cenário

Mesmo com a insegurança ainda presente, a pesquisa mostra sinais de maior otimismo em relação ao futuro profissional. A Geração Z apresentou o maior avanço na expectativa de estabilidade para o próximo ano, saltando de 37,9% para 54,3%.

Entre os Millennials, a expectativa subiu de 49,4% para 58,4%, enquanto na Geração X passou de 55,8% para 61,4%. Já entre os Baby Boomers houve leve queda, de 64,7% para 62,5%.

Sobre o estudo

O levantamento faz parte da série “Panorama do Trabalho no Brasil” e foi realizado entre novembro e dezembro de 2025, com 1.521 profissionais economicamente ativos ou em busca de emprego em todo o país. A margem de erro é de 3%.

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