Recebeu auxílio-doença por acidente? você pode estar deixando de ganhar uma indenização do INSS

patriciazani -

Muita gente que sofre um acidente, recebe o auxílio-doença e depois volta a trabalhar nem imagina que pode ter direito a outro benefício do INSS: o auxílio-acidente.

Esse benefício é uma espécie de indenização mensal, paga para quem ficou com sequelas permanentes(mesmo mínimas) que diminuem a capacidade de trabalhar, mesmo que ainda consiga exercer a profissão.

O que é o auxílio-acidente?

O auxílio-acidente é um benefício indenizatório, ou seja, ele não substitui o salário, mas serve como compensação pela perda parcial da capacidade de trabalho após um acidente — seja ele de trânsito, doméstico, ou até mesmo durante o serviço.

Ele é pago todo mês até a aposentadoria ou até o falecimento do segurado, funcionando como uma complementação de renda.

Quem tem direito?

O benefício é destinado aos trabalhadores que contribuem para o INSS, como:

• Empregados com carteira assinada;

• Empregados domésticos registrados;

• Trabalhadores avulsos (como portuários ou intermitentes);

• Segurados especiais, como agricultores e pescadores artesanais.

Por outro lado, autônomos e contribuintes facultativosnão têm direito ao auxílio-acidente — uma regra que muitos especialistas consideram injusta, já que todos contribuem para a Previdência Social.

Quais são os requisitos para receber?

Para ter direito ao auxílio-acidente, o trabalhador precisa:

1. Ter qualidade de segurado, ou seja, estar em dia com o INSS na época do acidente;

2. Ter sofrido acidente de qualquer natureza ou de trabalho;

3. Ficar com sequelas permanentes que reduzam sua capacidade de exercer a profissão habitual;

4. Ter finalizado o tratamento médico, com a lesão já estabilizada;

5. Passar por perícia médica do INSS, que confirma a redução da capacidade.

Qual é o valor do auxílio-acidente?

O valor corresponde a 50% da média dos salários de contribuição do segurado.

Por exemplo: se a média dos seus salários foi de R$ 2.000, o valor do auxílio-acidente será de R$ 1.000 por mês.

E o melhor: o segurado pode continuar trabalhando normalmente, sem perder o benefício.

Como pedir o auxílio-acidente?

O pedido deve ser feito no INSS. Leve documentos pessoais, carteira de trabalho, laudos médicos, exames e, se for o caso, a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho).Após a perícia, aguarde o resultado. Se o médico do INSS confirmar a sequela, o benefício será concedido.

Quando o benefício acaba?

O auxílio-acidente é pago até:

• A aposentadoria do segurado;

• Ou o falecimento (nesse caso, o benefício não é transferido para os dependentes).

E se o INSS negar o pedido?

Se o INSS negar, o segurado pode entrar com ação judicial. Basta apresentar documentos médicos, laudos e provas das sequelas. Um advogado especializado pode ajudar a reverter a negativa e garantir o direito ao benefício.

Fique atento!

Se você recebeu auxílio-doença por acidente e ficou com alguma sequela permanente, mesmo leve, procure se informar.

Importante ressaltar que mesmo não tendo recebido o auxílio doença por acidente, mesmo assim pode ter o direito, desde que preencha os requisitos, qualidade de segurado e sequela.

Você pode ter direito ao auxílio-acidente, um benefício que muitos brasileiros deixam de receber por falta de orientação.

Informar-se é o primeiro passo para garantir o que é seu por direito.

