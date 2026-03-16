Quem nunca contribuiu pode se aposentar? Entenda o que diz a lei

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Uma dúvida bastante comum entre os clientes do escritório é se uma pessoa que nunca contribuiu para o INSS pode se aposentar. A resposta exige atenção: não existe aposentadoria sem contribuição, mas há um benefício assistencial que pode garantir uma renda mensal a quem nunca contribuiu.

Muitas vezes, essa confusão acontece porque as pessoas utilizam o termo “aposentadoria” de forma genérica, quando, na verdade, o sistema previdenciário brasileiro funciona com base em contribuições.

A aposentadoria, em regra, é um benefício destinado a quem contribuiu ao longo da vida para a Previdência Social. Ou seja, sem contribuição, não há direito à aposentadoria.

No entanto, existe uma alternativa importante: o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS).

Esse benefício é pago pelo INSS, mas tem natureza assistencial — ou seja, não exige contribuição prévia.

Ele é destinado a dois grupos:

· Idosos com 65 anos ou mais;

· Pessoas com deficiência de qualquer idade.

Para ter direito, é necessário comprovar que a pessoa não possui meios de se sustentar e que a renda familiar por pessoa é baixa, conforme os critérios legais.

Atenção: também é obrigatório estar inscrito e com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico), que é utilizado pelo governo para verificar a situação socioeconômica da família.

O valor do benefício é de um salário mínimo por mês, mas é importante destacar que o BPC não dá direito ao 13º salário e não gera pensão por morte para dependentes.

Ainda outra observação é que o beneficiário de Loas em alguns casos pode contribuir como facultativo e converter seu LOAS em benefício de aposentadoria, que gera 13º salário e pensão por morte.

Outro ponto relevante é que o benefício passa por análise social e, no caso da pessoa com deficiência, também por avaliação médica.

Na prática, o que se observa é que muitas pessoas deixam de buscar esse direito por falta de informação ou acreditam, de forma equivocada, que não têm acesso a nenhum tipo de amparo.

Por isso, é fundamental esclarecer: quem nunca contribuiu não pode se aposentar, mas pode, sim, ter direito a um benefício assistencial, desde que cumpra os requisitos previstos em lei.

Importante: caso o benefício seja negado pelo INSS, é possível buscar a Justiça. Muitas negativas são revertidas quando há comprovação adequada da renda e da condição de vulnerabilidade.

Cada caso deve ser analisado individualmente, pois detalhes como composição familiar e condição de saúde podem influenciar diretamente no direito ao benefício.

Em caso de dúvidas, buscar orientação profissional faz toda a diferença para garantir o acesso ao benefício correto.

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