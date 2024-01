Professora Yvonne Primerano Mascarenhas - Eternamente inspiradora

Crédito: Divulgação

São Carlos tem a felicidade de poder contar com a fonte sempre inspiradora traduzida na presença marcante de uma das mais proeminentes cientistas brasileiras - Yvonne Primerano Mascarenhas - que no próximo mês de julho completa a bonita idade de 93 anos. E quando falo da “bonita idade” não me refiro apenas à longevidade dessa mulher incrível, mas também a tudo aquilo que, através de seu incansável trabalho ao longo de cerca de setenta anos, tem dado e continua a dar à ciência e à educação brasileiras. Dialogar com a Profª. Yvonne Mascarenhas é um verdadeiro privilégio, não apenas porque estamos perante um “livro aberto” no que diz respeito a ciência e educação, mas principalmente porque estamos perante uma senhora que, pelos caminhos trilhados no seu passado profissional e por aqueles que tenaz, corajosa e alegremente continua a desbravar no presente, nos inspira a ir mais além, a ultrapassarmos barreiras e atingir metas. Extraordinariamente sensível perante o mundo que a rodeia, afável, bem disposta e prestativa, apaixonada por música, a “nossa” Profª Yvonne Mascarenhas é e será sempre o exemplo que deverá ser seguido, principalmente pelos mais jovens, para orgulho da cidade de São Carlos, do Estado de São Paulo e do País. “São tempos estranhos, Rui! Estão se perdendo os mais elementares princípios da relação social - bom dia; boa tarde; boa noite; com licença; obrigado; peço desculpa; por favor... São expressões que, infelizmente, estão se dissipando com o passar do tempo” - pontuou certa vez a Profª Yvonne em um dos vários diálogos que mantivemos ao longo dos anos. Detentora de dezenas de premiações e distinções, a Profª Yvonne Mascarenhas acaba de conquistar mais um prêmio, desta vez o “Prêmio Carolina Bori Ciência e Mulher - Mulheres Cientistas”, atribuído pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), e cujo intuito é destacar as pesquisadoras que, ao serviço das instituições nacionais, tenham prestado relevantes contribuições à ciência e à gestão científica, além de terem realizado ações em prol da ciência e da tecnologia nacional, não medindo esforços para ultrapassarem as inúmeras dificuldades que encontraram em sua progressão científica. Em termos de ensino e pesquisa, o Instituto de Física de São Carlos - que comemora este ano os seus 30 anos de criação - e a própria Universidade de São Paulo (USP) - que celebra o seu 90º aniversário - sentem um orgulho imenso de poderem contar, no seu seio, com a Profª Yvonne Mascarenhas, sentimento esse que certamente é partilhado por todas as instituições de ensino superior do País. É um privilégio ter esta nossa maravilhosa Mulher entre nós!

O autor é jornalista profissional / correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists / European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também