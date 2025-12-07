O novo projeto do CEPIX – CEPOF - IFSC/USP liderado pelo Prof. Vanderlei Bagnato terá início com a presença do Reitor da USP

Entre esses Centros, um dos mais esperados é justamente o CEPIX CEPOF, sediado no Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) e liderado pelo professor Vanderlei Salvador Bagnato, um dos nomes mais reconhecidos da óptica e fotônica no Brasil, terá início neste próximo dia 8 de dezembro, com a presença de várias autoridades e convidados, e o Reitor da USP Prof. Dr. Carlos Gilberto Carlotti Junior.

Em Reumo: O que é o CEPIX CEPOF?

O CEPIX CEPOF nasce como uma evolução natural do trabalho que o grupo de Bagnato já vinha desenvolvendo há décadas: unir pesquisa científica de alto nível, tecnologia, inovação e formação de pessoas em torno da luz, ou seja, da óptica e da fotônica, suas propriedades, aplicações e impactos.

A novidade é que agora esse esforço passa a acontecer dentro de uma estrutura ainda maior, planejada para funcionar como um Centro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino de excelência internacional.

O centro está sendo instalado em um novo prédio moderno, com cerca de 7.000 m², na Área 2 do campus da USP São Carlos - SP. É um espaço amplo, pensado para integrar laboratórios, pesquisadores, estudantes e empresas parceiras , todos trabalhando de forma colaborativa.

O CEPIX CEPOF – IFSC - USP vai atuar em várias frentes, mas sempre com a óptica e a fotônica como fio condutor. Entre os principais temas:

• Pesquisas fundamentais

Estudos em física quântica, óptica avançada, armadilhas de íons, metrologia e fenômenos físicos que ajudam a entender como a luz e a matéria interagem em escala profunda.

• Biofotônica e saúde

Tecnologias de fototerapia e fotodiagnóstico — áreas nas quais o grupo do Bagnato é referência mundial — com potencial de melhorar tratamentos médicos e criar soluções mais eficientes e menos invasivas.

• Tecnologias e inovação

Desenvolvimento de equipamentos, instrumentos científicos e soluções que podem chegar ao mercado. O centro tem uma forte vocação para aproximar universidade e indústria, transformando conhecimento em impacto real.

• Colaboração multidisciplinar

O CEPIX reúne físicos, engenheiros, médicos, biólogos, tecnólogos e parceiros externos, colocando diferentes áreas para conversar e trabalhar juntas.

A criação do CEPIX CEPOF garante a continuidade de pesquisas estratégicas que antes dependiam de programas com prazo de validade. Agora, esse trabalho ganha:

estabilidade institucional,

infraestrutura moderna,

espaço para crescer,

e maior integração com empresas, outras universidades e centros internacionais.

Além disso, o Centro tem uma missão bastante clara: formar pessoas, desde estudantes de graduação até novos pesquisadores e apoio aos atuais pesquisadores do seleto grupo, oferecendo a eles acesso a laboratórios avançados, projetos inovadores e oportunidades de colaboração pelo mundo, além de pesquisas de alto nível, inovação e tecnologia que fazem a diferença e destacam a importância da ciência brasileira para o mundo.

Com o prédio em finalização e a equipe se estruturando, a expectativa é que o CEPIX CEPOF se torne um dos grandes polos de ciência e inovação do país.

A visão do professor Bagnato é transformar o IFSC/USP em um ecossistema vibrante, onde pesquisa, tecnologia, saúde e empreendedorismo caminham juntos, sempre com impacto social.

O projeto tem tudo para fortalecer ainda mais a posição de São Carlos como referência nacional em óptica, fotônica e desenvolvimento tecnológico.

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – CEPIX – IFSC – USP – Embrapii Unidade IFSC -USP e membro do Grupo de Óptica – IFSC – USP, Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF CEPIX – IFSC – USP.

Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – CEPIX – IFSC – USP – Embrapii Unidade IFSC -USP e membro do Grupo de Óptica – IFSC – USP Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – CEPIX – IFSC – USP – Embrapii Unidade IFSC -USP e membro do Grupo de Óptica – IFSC – USP

A USP anunciou recentemente um conjunto de novos centros de pesquisa especiais,os chamados CEPIX , criados para fortalecer ainda mais áreas estratégicas de ciência e tecnologia dentro da Universidade.