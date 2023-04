O mago que há dentro de nós

Hoje, deixei me invadir e inebriar pelo magnífico texto da autoria de Augusto Branco, talvez nostalgicamente aguardando as comemorações de mais um ano sobre a “Revolução dos Cravos” - 25 de abril de 1974, em Portugal. E, pela pena de Augusto Branco faço minha a sua prosa, afirmando que quando somos crianças não conhecemos limites e que num brevíssimo espaço de tempo aprendemos a falar sem nunca antes termos balbuciado qualquer palavra... Ou a caminhar, explorando o que nos rodeia, sem nunca antes termos caminhado, mas tombado centenas de vezes. E, vencemos esses obstáculos porque sempre tivemos alguém do nosso lado, apesar de sempre termos pensado que conseguiríamos fazer tudo, independente das dificuldades, dos riscos, dos perigos. Para Augusto Branco, todas essas aventuras, descobertas, tentativas, fazem parte de um conjunto de situações que se afloram em nossa alma e corpo como se fosse o Espírito do Mago, que entende e domina tudo ao seu redor, bastando para isso “querer”. De fato, somos todos Magos enquanto crianças, mas lentamente vamos perdendo esse dom da magia pura cada vez que duvidamos de nós mesmos. Recuperar essa magia infantil no nosso dia a dia fará com que aquilo que desejamos possa se tornar realidade. A isso se chama confiar em nós mesmos para ultrapassar qualquer fronteira... Qualquer uma...

O autor é jornalista profissional / correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists / European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

