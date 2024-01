O livro " Terapia Fotodinâmica Dermatológica - Programa TFD Brasil " Volume 2 faz sucesso no Brasil

A livro “ Terapia Fotodinâmica Dermatológica - Programa TFD Brasil “ Volume 2 tem com organizadores o Prof.Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP , e a pesquisadora do CEPOF – INCT – IFSC – USP Michelle Barreto Requena.

A Técnica de PDT – Terapia Fotodinâmica vem sendo motivo de pesquisas realizadas ao longo de muitos anos pelos pesquisadores do CEPOF – INCT – IFSC – USP em parceria com pesquisadores de diversas instituições de ensino e pesquisa no Brasil e no exterior, e usado em diversos tratamentos, e estrategicamente no câncer de pele.

Para entendimento da importância da Terapia Fotodinâmica Dermatológica – Programa TFD Brasil, o livro em destaque vem trazendo importantes temas em seus capítulos, resultados das pesquisas e publicações de renomados pesquisadores, inclusive com conteúdos técnicos-científicos de alto nível, amplamente ilustrado, e de fácil entendimento.

No sumário desta importante obra, vem destacado os tópico do capítulos, sendo: Câncer de pele: um problema de várias faces ;Fundamentos de terapia fotodinâmica;Lesões com indicação e desafios da TFD tópica;Produtos farmacológicos nacionais;Formulações tópicas do ácido 5-aminolevulínico: fundamentos,aplicações e inovações nas formulações farmacêuticas;Equipamentos para tratamento e monitoramento de terapia fotodinâmica;Terapia fotodinâmica Brasil – Protocolo clínico desenvolvido e resultados do programa nacional; A terapia fotodinâmica e sua disponibilidade no Sistema Único de Saúde; Casos de TFD aplicados na Santa Casa de Misericórdia de São Carlos-SP ;Terapia fotodinâmica no Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva (INCA) - Rio de Janeiro; Avaliação da resposta terapêutica em longo prazo de pacientes portadores de carcinoma basocelular submetidos à terapia fotodinâmica; Análise comparativa entre terapia fotodinâmica plataforma LINCE versus criocirurgia no tratamento do carcinoma basocelular de baixo risco – estudo prospectivo randomizado; Tratamento do câncer de pele por TFD guiada por fluorescência de campo amplo em idosos na região nordeste do RGS – série de casos; Tratamento das ceratoses actínicas em MMSS e face com terapia fotodinâmica (TFD) em Sinop (MT); Terapia fotodinâmica associada ao laser de baixa potência no tratamento da queilite actínica; Sistemas de irradiação de áreas extensas para o tratamento de campo de cancerização com terapia fotodinâmica ; Dispositivo de irradiação de área grande ergonômico para aplicação de terapia fotodinâmica; Dispositivo para monitoramento da terapia fotodinâmica por imagens de infravermelho; Dispositivo de irradiação portátil para realização de parte da terapia fotodinâmica fora do ambiente hospitalar; Desenvolvimento do protocolo “Single visit” e resultados; Uso de dermógrafo para otimização da entrega do creme; Utilização da termografia na discriminação e no monitoramento de leões de pele; Princípios do uso de tempo de vida de fluorescência na caracterização e diagnóstico de lesões; Microagulhas dissolvíveis contendo ALA para otimização da terapia fotodinâmica; A terapia sonofotodinâmica na oncologia; Uso do aumento da temperatura na superfície para promover o aumento da produção da PpIX no tecido.

Fontes: Prof.Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP ; Michelle Barreto Requena - Pesquisadora do CEPOF – INCT – IFSC – USP; Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC – USP.

