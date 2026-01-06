Novo piso do INSS já está em vigor e muda contribuições: Atenção agora evita problemas futuros na aposentadoria

Reajuste de 6,79% elevou o valor mínimo para R$ 1.621 e já impacta pagamentos e recolhimentos feitos neste início de ano

Desde 1º de janeiro, o valor mínimo dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passou por reajuste de 6,79%, alcançando R$ 1.621,00 em todo o país. A atualização atinge milhões de segurados e traz reflexos que vão além do benefício recebido: ela altera diretamente os valores das contribuições previdenciárias, que começam a ser recolhidas com base nesse novo piso.

Os segurados que recebem o benefício mínimo começam a perceber o valor reajustado nos pagamentos feitos a partir de 26 de janeiro, seguindo o calendário oficial até 6 de fevereiro, conforme o número final do cartão do benefício.

Contribuições já foram alteradas e exigem cuidado do segurado

Com a elevação do piso previdenciário, as contribuições referentes à competência janeiro — pagas em fevereiro — também sofreram reajuste. Quem contribui para o INSS precisa observar atentamente os novos valores, pois qualquer erro pode comprometer o tempo de contribuição.

Categoria do segurado Alíquota Valor da contribuição Contribuinte individual ou facultativo no mínimo 20% R$ 324,20 Facultativo – plano simplificado 11% R$ 178,31 Microempreendedor Individual (MEI) 5% R$ 81,05 Segurado de baixa renda (CadÚnico) 5% R$ 81,05

Esses valores são calculados com base no novo piso do INSS. Contribuições feitas com valor inferior ao devido, utilização de código incorreto ou escolha inadequada da alíquota podem resultar na invalidação do mês de recolhimento, problema que, na maioria das vezes, só é descoberto no momento do pedido de aposentadoria, o que pode prejudicar a concessão do benefício. Quanto mais tempo demora para corrigir, mais difícil fica.

Consulta é possível, mas orientação não vem pronta

As informações sobre benefícios e contribuições podem ser consultadas pelo telefone 135, pelo site Meu INSS ou pelo aplicativo Meu INSS. No entanto, esses canais têm caráter informativo: exibem dados, datas e valores, mas não analisam a situação individual do segurado, nem indicam se a forma de contribuição está correta ou se trará reflexos negativos no futuro.

Erros comuns que geram prejuízos anos depois

Na prática previdenciária, são frequentes situações como contribuição como MEI sem enquadramento adequado, facultativo baixa renda sem inscrição no Cadúnico, escolha equivocada da alíquota, recolhimentos em atraso feitos sem a regularização correta ou períodos inteiros que deixam de contar no cálculo do benefício.

São falhas aparentemente simples, mas que podem reduzir o valor da aposentadoria ou até impedir a concessão no momento esperado.

A Previdência Social exige planejamento contínuo e atenção técnica. Contribuir não é apenas pagar a guia mensal, mas pagar da forma correta, no valor certo e com o enquadramento adequado.

Em um sistema cada vez mais rigoroso, a orientação especializada pode ser decisiva para garantir segurança jurídica e tranquilidade no futuro.

Procurar um advogado para o planejamento previdenciário é uma forma de garantir que as contribuições feitas hoje estejam alinhadas com o benefício esperado no futuro.

