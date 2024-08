Laser roller: laser combinado com massagem para tratamento de dores nas costas

Tratamento de dores nas costas com Laser Roller - Crédito: divulgação

A dor compromete a vitalidade e o condicionamento físico, resultando em menor força muscular, pouca flexibilidade e maior fadiga, afetando o bem-estar e qualidade de vida das pessoas.

A dor nas costas está relacionada com estresse, má postura, doenças, lesões e, também, pode ser decorrente de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Junto com as dores nas costas, podem ocorrer sensação de peso, fadiga, inflamação, compressão de nervos periféricos e parestesia (sensação de formigamento ou dormência).

Orientações posturais, realização de exercícios, hábitos saudáveis de vida e o uso de tecnologias a laser são fundamentais para o tratamento de dores nas costas.

Recentemente, pacientes com dores nas costas foram tratados com um novo equipamento de laser combinado com massagem. A pesquisa coordenada pela Profa. Dra. Fernanda Rossi Paolillo foi desenvolvida na Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) na cidade de Passos e financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). “Os resultados desta pesquisa foram surpreendentes e os pacientes ficaram satisfeitos”, diz a Professora.

Profa. Dra. Fernanda Rossi Paolillo (Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG)

O novo equipamento utilizado na pesquisa da Profa. Fernanda foi desenvolvido no Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF/FAPESP - INCT) do Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo (IFSC-USP) em parceria com a empresa MMOptics e coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato. Neste equipamento, os lasers vermelho e infravermelho estão dispostos entre dois rolletes massageadores que realizam a liberação miofascial.

A liberação miofascial é muito importante, pois a fáscia é um tecido que envolve órgãos e conecta todo corpo, incluindo os músculos, tendões, ligamentos, nervos e ossos. Esta conexão permite que os músculos e outros tecidos se deslizem uns contra os outros, favorecendo o movimento corporal sem restrição e dor. Entretanto, posturas inadequadas, lesões e o estresse podem enrijecer a fáscia, propiciar nódulos de tensão, inflamação, dor e limitações de movimentos. Então, os rolletes massageadores diminuem a tensão através da liberação miofascial, relaxam a musculatura e reduzem a dor.

Então, a Profa. Fernanda diz que “o diferencial deste equipamento é que o laser tem ação analgésica e reduz a inflamação, ao mesmo tempo, que a massagem por rolletes promove a liberação miofascial e o relaxamento da musculatura, o que reduz a dor e aumenta a flexibilidade”.

