Sua bagagem foi extraviada? Saiba quais são os seus direitos

O que fazer ao perceber o extravio da bagagem?



“Assim que notar que sua bagagem não chegou, procure imediatamente o balcão da companhia aérea na área de desembarque para registrar o ocorrido”, explica Júlia. É fundamental apresentar o comprovante de despacho da bagagem — por isso, guarde-o até o término da viagem. Após a localização, a companhia aérea é obrigada a devolver a bagagem ao endereço informado pelo passageiro.



Caso a bagagem não seja encontrada, as regras da Anac determinam que ela pode ser considerada oficialmente extraviada após 7 dias em voos nacionais e 21 dias em voos internacionais. A partir desse prazo, o passageiro tem direito a indenização, que deve ser paga pela empresa em até 7 dias.



Direito à indenização



A indenização por extravio é calculada em Direito Especial de Saque (DES), uma moeda padrão do Fundo Monetário Internacional (FMI). Em voos nacionais, o limite é de 1.131 DES, equivalente a aproximadamente R$ 8.900, enquanto em voos internacionais, o limite é de 1.288 XDR, cerca de R$ 10.100, com base na cotação de janeiro de 2025.



Além disso, caso o passageiro esteja fora do seu domícilio, ele pode solicitar à companhia aérea o reembolso por despesas emergenciais durante o período sem os pertences, mediante apresentação de comprovantes.



Como evitar transtornos com a bagagem?



Embora não seja possível evitar completamente o risco de extravio, algumas medidas ajudam a minimizar os impactos:

- Fotografar as malas abertas e fechadas, incluindo itens de valor;

- Identificar as bagagens com adesivos, fitas ou etiquetas coloridas;

- Utilizar rastreadores eletrônicos, como AirTags;

- Priorizar itens essenciais na bagagem de mão;

- Optar por voos diretos ou conexões com intervalos maiores.



“Essas ações não apenas facilitam a identificação da bagagem, mas também ajudam a documentar eventuais perdas para garantir os direitos do passageiro”, reforça Dra. Júlia.



Danos morais também podem ser reclamados



Em situações onde o extravio da bagagem compromete significativamente a experiência da viagem, é possível recorrer à Justiça para pleitear indenização por danos morais.



“Cada caso é único, mas as decisões judiciais recentes têm reconhecido os impactos do extravio, como os transtornos causados pela falta de itens pessoais em viagens importantes”, conclui a advogada.

