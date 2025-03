SimpÃ³sio Embrapii - IFSC - USP - SÃ£o Carlos: "Um Dia de Conhecimento e Oportunidades para Parcerias"

A Unidade Embrapii - IFSC - USP de São Carlos convida você para o Simpósio Embrapii, que será realizado no dia 15 de abril de 2025, das 08:30h às 18:00h, no Auditório Sérgio Mascarenhas – IFSC - USP, em São Carlos (SP). O evento tem como objetivo principal apresentar as oportunidades e formas de interagir e apresentar projetos em parceria com a EMBRAPII – IFSC – USP, promover o encontro e troca de conhecimento e oportunidades entre a Unidade Embrapii – IFSC – USP, empresas diversas, Universidades e Centros de Pesquisa, Fundações, Empreendedores, Líderes inovadores, Pesquisadores e alunos, e também apresentar as empresas com seus projetos em andamento ( seus resultados), e as oportunidades de realização de novos projetos com a Embrapii – Unidade IFSC -USP( destacando Empresas inovadoras e as que desejam fazer projetos inovadores), visando o fortalecimento de parcerias e o desenvolvimento de projetos cofinanciados pela EMBRAPII – IFSC - USP.

Durante o evento, você terá a oportunidade de conhecer as iniciativas de inovação que estão sendo desenvolvidas na Unidade Embrapii – IFSC - USP São Carlos, além de poder dialogar diretamente com especialistas e empresas sobre as oportunidades de colaboração para o desenvolvimento de soluções inovadoras para diversos setores.

Programação do Evento:

08:30 - 09:00h: Coffe-Break de boas-vindas

09:05 - 09:25h: Abertura do evento com a apresentação da Unidade Embrapii - IFSC - USP São Carlos pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato , Coordenador Geral da Unidade EMBRAPII – IFSC – USP São Carlos.

09:30 - 10:00h: Apresentação da Embrapii pelo Dr. Álvaro Prata , Presidente da Embrapii.

10:05 - 10:25h: Centro de Robótica e Quantum Science to Health - Apresentação do Prof. Dr. Marcelo Becker .

10:25 - 10:40h: Coffe-Break

10:40 - 12:00h: Apresentação de projetos concluídos e em andamento pela Equipe LAT .

12:05 - 12:25h: Apresentação do projeto Eureka pelo Prof. Luis Arnaud .

12:25 - 14:00h: Almoço e conversas informais entre empresas e a equipe da Unidade Embrapii – IFSC- USP São Carlos.

14:00 - 16:00h: Apresentação das empresas e suas necessidades de projetos (10 minutos cada). Serão discutidas as possibilidades de parcerias cofinanciadas com a Unidade Embrapii - IFSC – USP São Carlos.

16:10 - 18:00h: Conversas individuais para possíveis parcerias e início do planejamento de projetos conjuntos.

19:30 - 20:30h: Aula pública do Prof. Dr.Vanderlei Salvador Bagnato sobre o tema "A Inovação e os Benefícios para a Sociedade", destinada aos alunos das escolas públicas e particulares de São Carlos.

Local do Evento: Auditório Sérgio Mascarenhas - USP São Carlos

Avenida Trabalhador São-Carlense, 400 – Parque Arnold Schimidt

CEP 13566-590 – São Carlos/SP

Informações e Inscrições: Os interessados em participar devem realizar a inscrição até 31/03/2025. Para garantir sua vaga, envie um e-mail para embrapii@ifsc.usp.br, indicando o nome da empresa, o número de participantes e o interesse específico.

Aproveite esta oportunidade única para estabelecer novas parcerias e garantir cofinanciamento no desenvolvimento de seus projetos com a Unidade Embrapii – IFSC - USP São Carlos. Todas as empresas e interessados são bem-vindos a participar desse evento que promete ser um marco no fortalecimento da inovação no Brasil!

Contatos: Telefone: +55 16 3373-9784 - https://embrapii.ifsc.usp.br/

E-mail: embrapii@ifsc.usp.br

Não perca a chance de conectar-se com grandes oportunidades!

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador Geral da Unidade EMBRAPII – IFSC – USP São Carlos e CEPOF – INCT – Grupo de Óptica – IFSC – USP; Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Difusão Científica e Jornalismo Científico - CEPOF – INCT – Grupo de Óptica – IFSC – USP.