Justiça paulista produz mais de 3,3 milhões de decisões

A produção do Judiciário paulista superou a marca de 3,3 milhões de decisões proferidas desde o início do sistema de trabalho remoto (16 de março/2020) até o último domingo do dia 04 de maio. Além disso, em todos os dias úteis das semanas passadas, mais de 30 mil magistrados e servidores acessaram o sistema de andamento processual por webconnection, com pico na quarta-feira do dia 29 de abril, em que foram registrados 30.095 acessos, o maior número até agora. No total foram registrados 841.388 acessos.

As medidas foram adotadas para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus, reduzindo os riscos epidemiológicos de transmissão e evitando contaminações em grande escala que possam sobrecarregar o sistema de saúde. Nesse período os prazos processuais também estavam suspensos, reiniciados os prazos processuais, com andamentos dos processos eletrônicos, para juízes e advogados desde o último dia 04 de maio (Fonte: (TJSP).

