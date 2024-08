Futuro espaço nobre em São Carlos recebe concerto com a USP Filarmônica

Já faz algum tempo que a USP Filarmônica habituou a população de São Carlos a prestigiar os seus concertos, com periodicidade mensal, naquele que é o único teatro da cidade com capacidade para receber quatrocentas pessoas - o Teatro Municipal de São Carlos. O início da construção - faz já largos anos - do designado “Centro de Convenções”, localizado na Área-2 do Campus USP de São Carlos e com capacidade para receber um público superior em duas vezes ao do Teatro Municipal, acendeu, então, uma luz de esperança nos produtores culturais e artistas de nossa cidade e região, que viram, ali, uma oportunidade para poderem ser realizados eventos de grande porte, já que, afinal, com essa expectativa São Carlos passaria a ter dois espaços importantes culturais. Os anos foram passando e até hoje as obras de construção desse “Centro de Convenções” ainda não terminaram, remetendo-se a inauguração do imenso auditório e espaços complementares para alguma data no futuro. Contudo, no último dia 28 do corrente mês a USP Filarmônica, integrante do Departamento de Música da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto (USP), sob a coordenação do Maestro Prof. Rubens Russomanno Ricciardi, entrou em campo e conseguiu sensibilizar os dirigentes da Universidade de São Paulo a autorizarem a realização do 204º Concerto da USP Filarmônica, não no auditório que ainda está para ser concluído, mas sim no imenso saguão que se encontra anexo a esse espaço. Os organizadores do evento e o próprio maestro decidiram apostar forte nesse concerto, na esperança que o público aderisse a essa mudança de local, o que na verdade acabou por acontecer. A tão esperada noite foi mágica, com uma plateia preenchida por mais de 450 pessoas (lotação maior do que aquela que o Teatro Municipal de São Carlos comporta), e com uma acústica que, apesar de inicialmente não parecer a ideal, acabou por contribuir para uma apresentação magistral da USP Filarmônica - e que o diga quem teve o privilégio de prestigiar esse evento. Com início marcado pela extraordinária execução do Hino Nacional Brasileiro, a programação incluiu ainda obras de Georges Bizet, Giuseppe Verdi, Antônio Carlos Gomes, Rubens Russomanno Ricciardi e Ary Barroso, sob a regência do maestro Rubens Russomanno Ricciardi, este foi um concerto memorável, talvez o melhor apresentado até agora no decurso deste ano. E, este retumbante sucesso fará certamente com que mais público se interesse no futuro imediato por assistir aos restantes concertos que já estão marcados para acontecerem nesse mesmo espaço até novembro próximo. Quem sabe se esse entusiasmo possa contaminar os órgãos dirigentes da USP a terminar a obra, transfornando o “Centro de Convenções” no maior espaço da cidade e região, capaz de, inclusive, acolher produções artísticas de grande porte. Para quem não esteve presente neste fantástico concerto do dia 28 de agosto com a “USP Filarmônica”, fica no link a seguir um pequeno trecho dessa fantástica noite, lembrando que no dia 25 de setembro tem mais.

