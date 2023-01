Escritório AIMT – IFSC – USP trabalha para a inserção dos alunos no mercado de trabalho e diversas ações são realizadas

O “Escritório AIMT – Ações para Imersão no Mercado de Trabalho do IFSC/USP”, foi criado e está localizado no prédio do Instituto de Física de São Carlos – USP, e tem como objetivo principal a inserção dos alunos de graduação e pós-graduação da Instituição no mercado de trabalho ( promover o relacionamento com os possíveis mercados de trabalho), podendo ser através de estágios específicos, parcerias diversas, e possibilitando inclusive a participação em eventos , palestras, cursos, dentro das inúmeras oportunidades existentes no mundo empresarial cada vez mais globalizado e competitivo.

As empresas dos mais diferentes segmentos, quando interessadas em conhecer o perfil dos interessados, e assim poder recrutar os alunos cadastrados, e divulgar as oportunidades de estágios, ou até mesmo desenvolvimento de projeto inovadores, se faz necessário o credenciamento no Escritório AIMT, com o preenchimento de um simples formulário: https://escritorioaimt.ifsc.usp.br/credenciamento-de-empresa-escritorio-aimt-ifsc/, onde se dará início ao processo de seleção e orientações dos interessados. Destacamos não haver custos para ambas as partes durante essa fase de cadastramento, e no processo desenvolvido pelo Escritório AIMT – IFSC – USP.

E neste objetivo principal de apoiar os alunos em sua trajetória estudantil e profissional, e também promover uma interação entre a Universidade e as Empresas/Instituições, destacamos o alto nível de formação dos estudantes do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) - USP, onde ambas as partes se beneficiarão direta e indiretamente, contribuindo inclusive no processo contínuo do mercado encontrar “novos e capacitados talentos” .

O Instituto de Física de São Carlos ( IFSC) – USP implantou este escritório, inserido na SIFSC-9, ou seja, o Escritório AIMT – Ações para Imersão no Mercado de Trabalho – IFSC- USP, beneficiando diretamente os alunos cadastrados de graduação e pós graduação da Instituição, e assim criando oportunidades diversas para o futuro destes interessados. A Coordenadora do Escritório AIMT – IFSC – USP, Adriana Bueno Balsani, está a disposição para orientar e atender aos interessados neste fundamental e necessário trabalho realizado pelo Instituto de Física de São Carlos ( IFSC) – USP.

O Prof. Dr. Osvaldo Novais de Oliveira Junior – Diretor do IFSC – USP, foi entrevistado pelo jornalista Kleber Chicrala sobre esse assunto , que irá ao ar pelo canal 10 da Net São Carlos , e pelo canal do CEPOF no Youtube. Assistam você irá gostar !

Fontes: Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica do CEPOF – INCT – IFSC – USP; Prof. Dr. Osvaldo Novais de Oliveira Junior – Diretor do IFSC – USP; https://escritorioaimt.ifsc.usp.br/credenciamento-de-empresa-escritorio-aimt-ifsc/; Adriana Bueno Balsani – Coordenadora do Escritório AIMT – IFSC – USP.