Dia 8 de março - “Missão... Mulher” - Evento é promovido pela USP São Carlos assinalando “Dia Internacional da Mulher”

O Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), em parceria com o Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (Cepof), realizam no próximo dia 08 de março, a partir das 15h00, no Auditório “Prof. Sérgio Mascarenhas” e com transmissão ao vivo pelo Canal Youtube do Instituto, o evento “Missão... Mulher”, uma roda de conversa que assinala o “Dia Internacional da Mulher”. Bem, esta é uma divulgação que, à primeira vista, nada tem de extraordinário, a não ser, é claro, o fato de estarmos uma vez mais a comemorar o “Dia Internacional da Mulher”, numa pertinente, sóbria e justa insistência para que as mulheres cessem de ficar abaixo do nível masculino, quer em termos profissionais, sociais e familiares. O que chama a atenção neste evento é o fato de se reunirem seis mulheres com diversas profissões e pertencentes a gerações diferentes, que irão dialogar entre si sobre o que é ser Mulher, abordar suas dificuldades e aspirações no seio profissional, familiar e social, tendo como pano de fundo a preservação da saúde. E o que está proposto neste evento é um cenário que simula uma grande sala de convívio e que estimula, por isso, uma conversa amena longe das tradicionais palestras, simpósios ou apresentações formais para públicos específicos. Quem serão as convidadas?

A Profª Drª Sabrina Peviani (Fisioterapeuta), que participará de forma remota por se encontrar na cidade de Cacoal - Rondônia -, irá falar sobre a saúde da mulher, principais fatores de risco, tratamentos e prevenção, enquanto que, na sequência, caberá à Drª Fernanda Mansano Carbinatto (Farmacêutica) uma abordagem sobre os riscos das mulheres contraírem varizes, e ainda o perigo de se desenvolverem úlceras venosas causadas por inúmeros fatores. Outra convidada será a Drª Natália Inada (Pesquisadora) que irá falar sobre dois assuntos extraordinariamente importantes para as mulheres - os riscos do HPV e do câncer de colo do útero. Da Saúde para o Direito, o evento contará com a participação da Drª Eliana Duchêne (Advogada) que abordará aspectos relacionados com o Direito da Família e que atingem diretamente as mulheres: o divórcio, a guarda dos filhos, o direito à habitação e a violência conjugal, estão entre os assuntos que serão destaques. Outra presença importante será a da Profª Yvonne Primerano Mascarenhas (Cientista) que trará a sua visão e experiência de como era difícil a ascensão das mulheres no mundo académico e social em meados dos anos 50 do século passado, motivo pelo qual atualmente, e entre as suas inúmeras atividades, se dedica a motivar as/os jovens a ingressarem na universidade, transmitindo-lhes uma visão real e responsável do que é a Educação. Finalmente, o evento contará com a participação de Barbara Kolstock Monteiro (Psicóloga) que irá falar sobre as causas e efeitos dos problemas que foram relatados pelas restantes convidadas, sugerindo soluções de acompanhamento psicológico que amenizem ou neutralizem os efeitos nefastos. Esta roda de conversa será moderada pelo Dr. Antonio Eduardo de Aquino Junior (Pesquisador do CEPOF) e por este que escreve este artigo, salientando que para assistir a este evento ao vivo, os interessados deverão acessar o Canal Youtube do IFSC/USP - https://www.youtube.com/ifscusp1

