Da estrela de Belém aos LEDs do século XXI: quando a luz une-se a fé, a ciência e a esperança

Desde os tempos mais antigos, a luz ocupa um lugar central na experiência humana. Ela orienta caminhos, afasta a escuridão e simboliza o começo de algo novo. No relato cristão do nascimento de Jesus Cristo, é uma estrela que rompe o céu e guia os reis magos até Belém, anunciando ao mundo a chegada daquele que seria chamado de “a Luz do mundo”. Não se trata apenas de um fenômeno celeste, mas de um sinal carregado de sentido: a luz como esperança, como revelação, como promessa de vida.

Séculos depois, a humanidade continua celebrando a luz. Na virada do ano, cidades inteiras se iluminam com LEDs multicoloridos e fogos de artifício que riscam o céu, marcando simbolicamente a passagem do tempo e renovando desejos coletivos de paz, saúde e prosperidade. Assim como a estrela guiou os magos, essas luzes modernas parecem nos lembrar que seguimos em busca de novos caminhos, de soluções e de um futuro melhor.

Esse paralelo entre o sagrado e o cotidiano ganha ainda mais força quando olhamos para o papel da luz na ciência contemporânea. Hoje, ela não é apenas símbolo: é ferramenta concreta de transformação da realidade. Na fotônica , área que estuda a geração, o controle e a aplicação da luz, pesquisadores brasileiros têm demonstrado como esse elemento fundamental pode salvar vidas e melhorar a qualidade da existência humana.

É nesse contexto que se destacam as pesquisas coordenadas pelo professor Vanderlei Salvador Bagnato, no Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo (IFSC-USP). À frente de iniciativas como o CEPIX, o CEPOF e o INCT, e como membro do Grupo de Óptica do IFSC-USP, Bagnato e sua equipe vêm mostrando que a luz, quando aliada ao conhecimento científico, pode ser um poderoso instrumento a serviço da saúde e ciência.

Nos laboratórios e projetos desenvolvidos por esses grupos, LEDs e lasers são utilizados para ativar fotossensibilizadores, substâncias que, ao serem iluminadas, desencadeiam reações capazes de eliminar microrganismos, controlar infecções e desinfectar superfícies e tecidos. Em um mundo cada vez mais atento aos desafios impostos por bactérias resistentes e infecções hospitalares, essas tecnologias representam uma alternativa eficaz, segura e inovadora.

A mesma luz que ilumina festas e celebrações também é aplicada no tratamento do câncer de pele por meio da Terapia Fotodinâmica (PDT). Nesse procedimento, a combinação precisa entre luz e substâncias fotossensíveis permite destruir células doentes de forma localizada, minimizando danos aos tecidos saudáveis. É a ciência transformando um fenômeno físico em cuidado, alívio e esperança para milhares de pacientes.

Mas a atuação do CEPIX, do CEPOF , do INCT, dos pesquisadores do IFSC – USP, vai além da área médica. As pesquisas em física atômica, tempo e frequência desenvolvidas no IFSC-USP investigam o comportamento dos átomos e a precisão das medições fundamentais que sustentam tecnologias modernas, desde sistemas de comunicação até padrões de tempo utilizados no mundo inteiro. Mesmo nesses estudos altamente sofisticados, a luz permanece como protagonista ,seja para manipular átomos, seja para medir com extrema exatidão o tempo e frequência, ou em linhas de pesquisas envolvendo a área da física atômica , ou em outras importantes linhas de pesquisas.

Do ponto de vista simbólico, é difícil não perceber a beleza desse percurso. A luz que, segundo a tradição cristã, anunciou o nascimento de Jesus e apontou um novo sentido para a humanidade, hoje se manifesta em lasers, LEDs e pesquisas de ponta que buscam curar, proteger e compreender melhor o mundo. A essência permanece a mesma: iluminar caminhos, afastar a escuridão , seja ela espiritual, social , biológica ou científica, dentre outras.

Ao final, os benefícios do uso da luz para a humanidade se revelam em múltiplas dimensões. Ela inspira a fé, marca o tempo, celebra a vida e, por meio da ciência, promove saúde, conhecimento e desenvolvimento. Da estrela de Belém aos laboratórios do IFSC-USP, a luz continua sendo um elo poderoso entre passado, presente e futuro ,lembrando-nos de que, quando bem direcionada, ela tem a capacidade de transformar o mundo e promover a tão desejada paz.

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – CEPIX – CEPOF – INCT – Grupo de Óptica - IFSC – USP, e Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPIX – CEPOF – INCT – Grupo de Óptica - IFSC – USP