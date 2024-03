Curso de Outono em escrita científica - online e gratuito

Numa cidade inteiramente dedicada à ciência e alta tecnologia, como é a nossa, e com um lote de ações lançadas pelas nossas universidades, institutos e polos de tecnologia, por vezes passam despercebidas iniciativas de grande importância, como é o caso do “Curso de Outono em Escrita Científica” que ocorrerá nos dias 17, 18, 24 e 25 do próximo mês de abril, de forma remota, sempre a partir das 15h30, promovido pelo Portal da Escrita Científica da USP São Carlos, ministrado pelo Prof. Dr. Valtencir Zucolotto. Este curso foi projetado para apoiar pesquisadores em todas as áreas do conhecimento, visando aprimorar as habilidades científico-acadêmicas de alunos de pós-graduação, pós-doutores, docentes e pesquisadores, além de alunos de graduação, em pesquisa básica e/ou aplicada. Com inscrição gratuita este curso apresentará quatro módulos distintos que irão abordar desde a estrutura de artigos científicos, passando por linguagem e editoração, até temas atuais, como a utilização de Inteligência Artificial no apoio à escrita. Com este curso, a expectativa é que os participantes otimizem suas potencialidades no desenvolvimento de pesquisa científica de alto nível, no estado-da-arte, através da adequada redação científica de artigos científicos internacionais. É bom ficarmos atentos a esta iniciativa bastante interessante da USP São Carlos, cuja inscrição poderá ser feita acessando o link - http://tiny.cc/dcbjxz

O autor é jornalista profissional / correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists / European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

