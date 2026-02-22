(16) 99963-6036
domingo, 22 de fevereiro de 2026
Artigos Jurídicos Abalan Fakhouri

Bens situados no exterior são mantidos fora de divisão de herança no Brasil

22 Fev 2026 - 08h00Por Abalan Fakhouri
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Abalan Fakhouri (OAB 83256/SP) é advogado em São Carlos - Crédito: arquivo pessoalAbalan Fakhouri (OAB 83256/SP) é advogado em São Carlos - Crédito: arquivo pessoal

  A 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão da 9ª Vara da Família e das Sucessões da Capital que negou pedido de homem para inclusão de bens situados no exterior na partilha de inventário

Segundo os autos, o autor postulou a apuração de valores e a inclusão, na partilha, de uma casa localizada em Orlando, de participação societária e capital social em empresas norte-americanas, e de valores mantidos em conta bancária no exterior, alegando que a medida seria necessária para a equalização da herança.

Em seu voto, o relator do recurso, desembargador Claudio Godoy, destacou que, embora haja precedente da 1ª Câmara que admita que participações societárias em empresas situadas no exterior podem ser consideradas, em tese, para equalização da partilha, tal entendimento se referiu à dissolução de união estável. “No tema envolvendo partilha de bens situados no exterior, o C. Superior Tribunal de Justiça tem dado tratamento diferente às hipóteses de sucessão hereditária e de dissolução do vínculo conjugal (ou de união estável)”, escreveu o magistrado, salientando que a Corte Superior entende que “a lei brasileira não tem aplicação em relação à sucessão dos bens no exterior, inclusive para fins de eventual compensação de legítimas” (Fonte: TJSP).

 

Abalan Fakhouri é Advogado em São Carlos S.P.

 

...

Leia Também

Na era das tecnologias quânticas, estar na fronteira do conhecimento deste tema é fundamental: esta tem sido a missão do IFSC-USP
Artigos científicos com Kleber Chicrala07h00 - 22 Fev 2026

Na era das tecnologias quânticas, estar na fronteira do conhecimento deste tema é fundamental: esta tem sido a missão do IFSC-USP

Pesquisa de cientista são-carlense aposta em lasers para devolver a eficácia dos antibióticos
Luz contra superbactérias10h11 - 15 Fev 2026

Pesquisa de cientista são-carlense aposta em lasers para devolver a eficácia dos antibióticos

Por que a Inteligência Artificial será a maior revolução para a humanidade
Artigos científicos com Kleber Chicrala10h07 - 15 Fev 2026

Por que a Inteligência Artificial será a maior revolução para a humanidade

Negada anulação de transferência de imóvel por suposta coação
Artigos Jurídicos Abalan Fakhouri08h00 - 15 Fev 2026

Negada anulação de transferência de imóvel por suposta coação

Com quantos anos você vai se aposentar?
Fique ligado com Dra. Patricia Zani14h04 - 13 Fev 2026

Com quantos anos você vai se aposentar?

Últimas Notícias