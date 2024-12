Adeus 2024!

Crédito: Divulgação

Parece um ritual, mas não é, quando chegamos ao final de cada ano e quase mecanicamente desejamos a todos um Feliz Ano Novo. De fato, são trezentos e sessenta e cinco dias que se esgotam no nosso calendário de vida, dias onde a família, o trabalho, os amigos e os conhecidos preencheram as horas que rapidamente se escoaram através de nossa ampulheta imaginária. E, sempre atentos ao que nos rodeia e a “quem nos rodeia”, tentamos - na medida do possível - separar o trigo do joio, já que chegamos a uma determinada idade em que a nossa sagacidade é fundamental para esse equilíbrio, descartando, por assim dizer, aquilo que poderá ser tóxico para a nossa existência. Em termos profissionais, confesso que foi um ano intenso, não só pelo trabalho em si, como, também, pelas profundas reflexões que fiz antes de me comunicar com você, querido leitor, principalmente tendo tido o cuidado de, tanto quanto possível, poder avaliar antecipadamente o impacto que causaria em você através de cada artigo que escrevi neste espaço dedicado à divulgação da ciência e tecnologia, entre outros temas. Foi também um ano em que me dediquei a identificar os pontos fortes e fracos de meu desempenho profissional, os desafios superados e aqueles que porventura ficaram para trás com a necessidade de aprimoramento. Após cobrir eventos, inovações e mudanças rápidas no setor, tenho uma sensação de alívio ao constatar que fiz o meu melhor para poder compartilhar com o meu público todo esse desbravar de terreno que se apresenta com ritmo acelerado. E, este final do ano é uma oportunidade para eu poder identificar tendências emergentes em ciência e tecnologia, planejar pautas para o próximo ciclo e traçar objetivos estratégicos. Dependendo das conquistas, certamente é um momento de celebrar prêmios, o reconhecimento do público, ou ainda alcançar metas ou como aumentar a relevância de temas científicos na sociedade. Esse período pode ser tanto de pausa quanto de reinício, um equilíbrio entre recarregar as energias e me preparar para os desafios do ano seguinte, sendo que um dos maiores desafios em nossa vida é podermos ser nós mesmos em um mundo que tenta nos fazer ser como os outros. A vocês, que me acompanharam em 2024, desejo os melhores votos de um excelente ano de 2025, junto com suas famílias.

O autor é jornalista profissional/correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists/European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

