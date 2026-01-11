A primeira turma da Pós-Graduação em Laser em Saúde da Santa Casa com apoio do CEPIX – CEPOF - Instituto de Física de São Carlos - USP conclui o curso

Entrevistado: Dr. Antonio Eduardo de Aquino Junior

Neste mês de Dezembro, o curso de Pós-Graduação em Laser em Saúde, realizado na Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, junto ao Instituto de Ensino e Pesquisa da mesma instituição, formou sua primeira turma, com mais de 20 alunos de diversas formações profissionais. A conclusão dessa etapa, normalmente acompanhada de um trabalho de conclusão de curso, veio com ações diferentes, que proporcionaram a publicação de 5 artigos internacionais e 4 livros, contendo os mais variados temas para o uso da Laserterapia e Terapia Fotodinâmica.

O curso, com apoio do CEPIX – CEPOF - Instituto de Física de São Carlos – USP, coordenado pelo professor Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPIX – CEPOF – INCT – IFSC – USP, e do coordenador do curso Dr. Antonio Eduardo de Aquino Junior, tem como objetivo levar tudo o que é novo para o conhecimento dos profissionais, com aulas teóricas e práticas, dentro de uma instituição reconhecida como a Santa Casa de São Carlos.

O curso com 360 horas, já tem em andamento 2 turmas, com ampla produção e já está formada uma quarta turma com início em Março/2026. Segundo o Dr. Antonio Aquino, a grande procura pelo curso de Pós-Graduação ocorre não apenas pela necessidade dos profissionais se capacitarem amplamente em laserterapia e terapia fotodinâmica, mas a busca pelo que o Instituto de Física de São Carlos (USP), vem produzindo nos últimos 10 anos. Nesta década, foram mais de 4.000 pacientes atendidos, 60 artigos publicados e 10 livros, tudo isso com o trabalho já em longa parceria entre o IFSC/USP e a Santa Casa de São Carlos, por meio da Unidade de Pesquisa Clínica que, em 2026, trará muitos projetos pioneiros que devem beneficiar ainda mais pessoas.

Para mais informações sobre a Pós-Graduação em Laser em Saúde, o contato com coordenador, Dr. Antonio Aquino (16)991721127 segue disponibilizado. As inscrições seguem até o início de Março/2026 para início da nova turma, que já está confirmada.

Fontes: Dr. Antonio Eduardo de Aquino Junior - Pós-doutorando - Instituto de Física de São Carlos - Universidade de São Paulo - Coordenador dos Projetos Clínicos IFSC/USP - UTF/ Santa Casa São Carlos - Coordenador da Especialização em Laser em Saúde - IEP Santa Casa - IFSC-USP e pesquisador membro CEPOF – CEPIX – Grupo de Óptica – IFSC – USP; Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador CEPOF – CEPIX – INCT - EMBRAPII – IFSC -USP - membro do Grupo de Óptica – IFSC – USP; e Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científicos e Difusão Científica CEPIX – CEPOF – INCT – GRUPO DE ÓPTICA – IFSC – USP.