A partir de São Carlos - Como incentivar cerca de 120 mil alunos a entrar numa universidade

Não há como ficar indiferente aos - ainda escassos - exemplos de sucesso que acontecem na área de educação no país, principalmente quando alguns deles despontam na nossa cidade e no nosso Estado. Claro que acontecimentos como o que abaixo vou relatar sobressaem no cenários municipal e estadual na área da educação, quando deveriam, sim, integrar um panorama nacional de excelência, já que a educação, como todos nós sabemos, é uma questão fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade. Por isso, e por não serem mais frequentes do que se desejaria, nunca é demais enaltecer as ações que, com sucesso e com sacrifício pessoal, vêm sendo realizadas em prol dos jovens estudantes do ensino médio e cujo esforço maior é feito pelos próprios professores, atividades essas que, muitas vezes, são feitas em paralelo com a normal atividade de ministrar aulas. Vem isto a propósito do balanço que foi feito e divulgado na semana passada do denominado “Programa Vem Saber”, que desde o ano de 2000 é coordenado pelo Prof. Antonio Carlos Hernandes, professor titular do Instituto de Física de São Carlos (USP). O programa, que ocorre na Área-2 do Campus USP de São Carlos e no qual se inserem outros dois - “Competição USP de Conhecimentos e Oportunidades (CUCO)” e “Cientistas do Amanhã” -, tem sido inteiramente dedicado aos jovens alunos das escolas do ensino médio localizadas no Estado de São Paulo, como forma de incentivá-los a continuarem a estudar, porque é isso que, segundo o coordenador, provoca uma transformação social em todos eles, nas suas famílias e em todos quantos orbitam em seu redor. O segundo foco destas iniciativas é propiciar ferramentas para que os jovens alunos do ensino médio possam conquistar o ensino superior público, ou seja, serem estudantes da USP, UFSCAR, UNESP, UNICAMP, ou de qualquer universidade federal. O fundamento é que esses estudantes das escolas públicas, que na grande maioria das vezes desconhecem o que é uma universidade e o que ela faz, passem a ter a chance de se voluntariarem a um processo de transformação social. E, o que se tem visto até agora com estas iniciativas, é a comprovação de que alunos que não tinham quaisquer projetos de vida, passaram a ter interesse em estudar numa universidade, em passar por um processo seletivo do vestibular, a entrarem numa universidade, se formarem e se transformarem em um exemplo para toda a família. E os números do balanço divulgado recentemente, relativo ao ano de 2023, constituem resultados expressivos e que devem ser tomados em linha de conta. Assim, em relação ao “Programa Vem Saber”, que sempre ocorre no “Conjunto Didático” localizado na Área-2 do Campus USP de São Carlos, participaram de atividades na “Sala do Conhecimento” 3.470 alunos provenientes de 103 escolas localizadas em 75 cidades distintas do Estado de São Paulo, o que constitui, em termos de abrangência, um recorde absoluto. Já no que diz respeito à “CUCO-2023”, foi atingido o maior número de participantes dentre as sete edições já realizadas, o que também constitui um recorde, sublinhando-se a importante participação de 100% das Diretorias Regionais de Ensino do Estado de São Paulo e da participação ativa da direção central do Centro Paula Souza. A “CUCO” consolidou-se como um processo formativo aos estudantes da rede pública, especialmente aqueles com maior vulnerabilidade social. Foram 117.653 estudantes de 606 cidades, oriundos de 3 mil escolas, que participaram da “CUCO-2023”. Finalmente, quanto ao projeto “Cientistas do Amanhã”, o programa registrou o ingresso de 5 estudantes na USP em São Carlos e 1 aluna na UFSCar. Do total que participaram na “Sala do Conhecimento” e na “CUCO”, mais de 3.500 jovens ingressaram em cursos da Universidade de São Paulo. Conheço o Prof. Antonio Carlos Hernandes desde o ano de 2010: sei como ele pensa e qual o seu sentido profissional e de vida, sendo certo que ele continuará com a mesma abnegação e entusiasmo tocando este grandioso projeto educacional e social, independente do fato de a escassez de recursos financeiros sempre ser “uma pedra no sapato”. Contudo, para ele existe sempre uma esperança de as sociedades civil e empresarial entenderem o alcance destes projetos e de poderem - quem sabe - dar a sua contribuição no futuro, tudo em prol da educação.

O autor é jornalista profissional / correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists / European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

