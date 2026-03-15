Quando a Prefeitura falha e o motorista paga a conta

alexpadua - CrÃ©dito: pessoal

Quem dirige pelas cidades brasileiras sabe que esse não é um problema isolado. Ele aparece no centro, nos bairros, nas avenidas movimentadas e nas ruas mais simples. Está no caminho de quem vai ao trabalho, leva o filho à escola, sai para uma consulta médica ou apenas tenta voltar para casa em segurança. E, apesar de antigo, continua sendo tratado com espantosa naturalidade pelo Poder Público: o buraco na via pública.

O que para muitos já virou parte da paisagem urbana, na verdade, representa muito mais do que um simples defeito no asfalto. Buraco em rua mal conservada rasga pneu, empena roda, quebra suspensão, causa colisão, derruba motociclistas e coloca em risco a integridade física e o patrimônio de quem circula diariamente. Em muitas cidades, deixou de ser exceção. Tornou-se sinal claro de abandono. Tornou-se retrato de descaso administrativo.

O problema é que o cidadão já paga caro demais para ainda suportar, sozinho, o custo desse abandono. Paga tributos, paga combustível, paga seguro, paga manutenção e arca com todas as despesas para manter o veículo em circulação. Em troca, espera do poder público o mínimo: ruas em condições seguras de tráfego. Mas, quando o dano acontece, o que costuma vir do outro lado é o já conhecido roteiro da burocracia: silêncio, indiferença, empurra-empurra e tentativa de afastar a responsabilidade.

Como se o prejuízo fosse simples fatalidade da vida urbana.

Mas não é.

Quando a má conservação da via pública causa dano ao condutor, o tema deixa de ser mero transtorno cotidiano. Passa a ser questão de direito. E isso faz toda a diferença. Porque o prejuízo, nesses casos, não deve ser tratado como azar. Deve ser analisado como consequência de uma falha do poder responsável pela via.

Quando o problema urbano vira questão jurídica

A conservação das ruas não é favor político. Não é cortesia administrativa. Não é promessa de gestão. É dever básico.

Se a via pública está mal conservada, sem reparo adequado e sem sinalização suficiente, e disso resulta dano ao cidadão, pode surgir o dever de indenizar. Em termos práticos, isso significa o seguinte: se o veículo sofre avarias ao passar por buraco em via pública, e houver prova séria do fato, do dano e do nexo entre eles, a responsabilidade do ente público pode ser reconhecida.

Essa é uma informação que muita gente ainda desconhece. E talvez por isso tantos prejuízos permaneçam sem reação. O cidadão sofre o dano, paga o conserto do próprio bolso e segue em frente, como se nada pudesse ser feito. Pode, sim.

O Judiciário já reconhece esse direito

A Justiça vem reconhecendo, em diversos casos, o direito do condutor à reparação quando o dano decorre de buraco na via pública e a prova é consistente.

Isso vale para situações em que o veículo sofre avarias em rodas, pneus, suspensão e outros componentes, desde que fique demonstrado de forma objetiva que o prejuízo decorreu da má conservação da rua ou avenida. Fotografias, vídeos, testemunhas, boletim de ocorrência, recibos, orçamentos e comprovantes do conserto costumam ter papel decisivo nesse tipo de demanda.

Esse detalhe é essencial. Não basta dizer que houve o dano. É preciso demonstrar, com elementos concretos, como o fato ocorreu, qual foi o prejuízo e por que ele decorreu da omissão do poder público.

Quando a prova é firme, a tentativa oficial de transferir a responsabilidade perde força.

Esse tema interessa a muito mais gente do que parece

Não se trata de assunto restrito ao proprietário de automóvel particular. Esse debate interessa ao motociclista que trabalha o dia todo. Interessa ao motorista de aplicativo. Interessa ao entregador. Interessa ao ciclista. Interessa à família que depende do veículo para estudar, trabalhar, buscar atendimento médico e cumprir a rotina diária.

Buraco em via pública não é simples aborrecimento. É falha concreta de gestão. É omissão administrativa com reflexo patrimonial direto e, em muitos casos, com potencial de causar dano físico, afastamento do trabalho e transtornos que poderiam ser evitados.

A cidade mal cuidada cobra do cidadão mais do que imposto. Cobra risco. Cobra prejuízo. Cobra silêncio.

E é justamente esse silêncio que precisa ser rompido.

O cidadão não é obrigado a aceitar o prejuízo como destino

É preciso dizer, com clareza, algo que muitas vezes é tratado com excesso de resignação: a Prefeitura não pode naturalizar a precariedade da malha viária e, depois, agir como se o prejuízo do cidadão fosse obra do acaso.

Não é razoável tratar como normal o que é, em essência, falha de gestão.

A cidade pode ser grande. Pode chover muito. Pode haver dificuldade operacional. Nada disso elimina o dever do ente público de conservar as vias e garantir condições mínimas de segurança. Dificuldade administrativa não apaga o direito de quem sofreu o dano.

Esse é o ponto central: a má conservação da via não pode ser convertida em custo privado do cidadão.

Ter razão é importante. Provar é indispensável.

Aqui está a parte mais prática e talvez mais importante deste tema: o direito existe, mas depende de prova.

É justamente nesse ponto que muitos pedidos acabam enfraquecidos. Quando o cidadão não registra o local, não fotografa o buraco, não documenta os danos e não guarda os comprovantes, a discussão passa a depender de alegações frágeis. E, em matéria de responsabilidade civil, isso pode comprometer o reconhecimento do direito.

Por isso, se o veículo for danificado por buraco na via pública, a orientação é simples: documente tudo imediatamente.

-Fotografe o buraco.

-Filme a via e mostre a falta de sinalização, se houver.

-Fotografe o veículo e os danos sofridos.

-Anote o local exato do fato.

-Busque contato de testemunhas.

-Registre boletim de ocorrência policial.

-Guarde recibos, notas fiscais, orçamentos (3), comprovante de guincho e do conserto.

-Se houver lesão física, reúna laudos, atestados, receitas e demais comprovantes médicos.

Em casos assim, o tempo também é prova. Quanto mais próximo do fato estiver o registro, maior será a força do conjunto probatório.

Nem sempre a ação será proposta na Justiça comum

Há um aspecto prático que também merece atenção do cidadão. Em muitos casos, a cobrança da indenização pode ser levada ao Juizado Especial da Fazenda Pública, quando a ação for proposta contra o Município e o valor da causa estiver dentro do limite legal de até 60 salários mínimos.

Esse ponto é relevante porque muitas pessoas ainda imaginam que a única alternativa seria ajuizar uma ação mais lenta na Justiça comum. Nem sempre é assim. Havendo enquadramento legal, o cidadão pode buscar a reparação por meio de uma via processual mais simples e mais célere, pleiteando não apenas os danos materiais, mas também, conforme o caso concreto e a prova produzida, indenização por danos morais e até danos estéticos.

Mas aqui cabe uma observação técnica relevante: quando a ação é movida contra o Município, a via adequada não é o Juizado Especial Cível comum, e sim o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Isso torna a informação ainda mais útil para quem deseja compreender, de forma objetiva, quais caminhos podem ser adotados.

Naturalmente, o procedimento mais simples não dispensa o cuidado com a prova. Ao contrário. Mesmo no Juizado da Fazenda, fotografias, vídeos, testemunhas e documentos continuam sendo a base concreta do pedido.

Também é preciso identificar quem administra a via

Outro ponto que costuma gerar dúvida é o seguinte: quem deve responder pelo dano?

A resposta depende de quem administra a via onde o fato ocorreu.

Se o problema aconteceu em rua municipal, em regra a responsabilidade recai sobre o Município.

Se ocorreu em rodovia estadual, a análise poderá alcançar o Estado.

Se ocorreu em rodovia federal, poderá envolver a União.

E, nas vias concedidas, a concessionária também pode responder, porque assume o dever de manutenção e segurança.

Esse cuidado técnico é importante porque evita erro no direcionamento da demanda e aumenta a efetividade da cobrança do direito.

O problema não está só no asfalto

Há, porém, uma dimensão ainda mais profunda nesse debate. Rua esburacada não revela apenas deficiência de infraestrutura. Ela mostra a distância entre aquilo que o cidadão paga e aquilo que efetivamente recebe. Mostra a falha no básico. Mostra o esvaziamento da confiança pública.

Quando o cidadão se cala, o descaso se repete. Quando ele conhece seus direitos e reage dentro da lei, a omissão deixa de ser gratuita. O Estado também se submete à ordem jurídica e o cidadão não está obrigado a suportar, em silêncio, o custo do abandono administrativo.

A pergunta que precisa ser feita

Até quando o motorista continuará pagando pela omissão do poder público?

Até quando o buraco será tratado como parte inevitável da paisagem urbana?

Até quando a precariedade será aceita como rotina, em vez de ser enfrentada como falha administrativa que pode gerar responsabilidade?

A chamada cidade do buraco não é fatalidade. Não é acaso. Não é simples inconveniente do cotidiano. É o retrato de uma gestão que falha no essencial. E, quando esse abandono causa dano ao condutor, o Direito deixa de ser teoria e passa a ser instrumento legítimo de reação.

Em muitos casos, o prejuízo não deve ser suportado por quem já paga impostos e ainda enfrenta ruas mal conservadas. Havendo omissão, dano e prova consistente, não é o motorista quem deve absorver a perda. É o poder público que pode ser chamado a responder por ela.

Conclusão

O cidadão não pode se acostumar com o erro. Não pode aceitar o abandono como se fosse regra. Não pode tratar como normal aquilo que representa falha concreta de gestão e risco real à coletividade.

Rua segura é dever do Estado. Indenizar o dano causado por sua omissão também pode ser.

E talvez a primeira mudança comece exatamente aqui: quando o cidadão deixa de ver o buraco apenas como um transtorno e passa a enxergá-lo como aquilo que ele também pode representar - uma violação de direito.

Dr. Alex Padua

Advogado – OAB/SP 177.155

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