32ª Edição do "Laser Physics Workshop" Conferência Internacional de Óptica e Fotônica

A conferência internacional abordará os seguintes temas:

* “Modern Trends in Laser Physics”;

* “Strong Field & Attosecond Physics”;

* “Modern Trends in Laser Biomedical Applications”;

* “Physics and Applications of Nanolasers”;

* “Nonlinear Optics & Spectroscopy”;

* “Physics of Cold Trapped Atoms”;

* “Quantum Information Science”;

* “Fiber Optics”, “Extreme Light Technologies, Science, and Applications”;

* “Quantum Engineering”.

O comitê organizador deste evento estará a cargo dos seguintes pesquisadores:

Kate Cristina Blanco (IFSC/USP); Mônica Andrioli Caracanhas (IFSC/USP); Patrícia Christina Marques Castilho (IFSC/USP); Philippe Wilhelm Courteille (IFSC/USP); Kilvia Mayre Farias (IFSC/USP);Amilson Rogelso Fritsch (IFSC/USP);Francisco Eduardo Gontijo Guimarães (IFSC/USP);Emanuel Alves de Lima Henn (IFSC/USP); Natália Mayumi Inada (IFSC/USP);Cristina Kurachi (IFSC/USP); Lucas Madeira (IFSC/USP); Daniel Magalhães (IFSC/USP); Euclydes Marega Jr. (IFSC/USP); Débora Marcondes Bastos Pereira Milori (EMBRAPA); Lilian Mayre Moriyama (IFSC/USP);Arnol Daniel Garcıa Orozco (IFSC/USP); Sebastião Pratavieira (IFSC/USP); Raul Celistrino Teixeira (IFSC/USP); Gustavo Deczka Telles (IFSC/USP); tendo como responsável pela programação deste evento e membro do Comitê e coordenador do Grupo de Óptica do IFSC-USP e do CEPOF – INCT – IFSC -USP, o Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato.

Os alunos de graduação selecionados para o Simpósio de Iniciação Científica estarão isentos da taxa de inscrição e receberão um auxílio financeiro, cujas inscrições deverão ser feitas até 22 de janeiro, por formulário on-line: https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/ifsc-usp-organiza-a-32a-edicao-do-laser-physics-workshop-conferencia-internacional-de-optica-e-fotonica/

Doutores do Estado de São Paulo que desejarem participar do pedido coletivo à FAPESP deverão enviar a documentação necessária também até 22 de janeiro, por formulário eletrônico: https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/ifsc-usp-organiza-a-32a-edicao-do-laser-physics-workshop-conferencia-internacional-de-optica-e-fotonica/

As pré-inscrições on-line para apresentação de palestras e/ou pôsteres /pôster, ou de ouvintes e envio de resumos para apresentações deverão ser feitos pelo site da conferência.

Para obter mais informações, consulte o site do evento. Destacando que o evento terá a cobertura da equipe de difusão científica do CEPOF – INCT – IFSC – USP para registro do mesmo.

Fontes: Assessoria de Comunicação – IFSC - USP; Comitê Organizador; Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP; Ms. Kleber J. S. Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica do CEPOF – INCT – IFSC – USP.

O Instituto de Física de São Carlos (IFSC) - USP, através de seu Grupo de Óptica, e do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT – IFSC - USP, junto com o “Institute of Physics” (UK) e a “Astro Lda” (CAN), organiza entre os dias 03 e 09 de julho de 2024, em suas instalações(IFSC – USP), a 32ª edição da “Laser Physics Workshop”, sendo esta uma conferência internacional no campo da óptica e fotônica, trazendo, além dos temas de interesse científico dessas duas áreas de conhecimento, três eventos paralelos: “Simpósio de Iniciação Científica”, a “Reunião do Sistema Nacional de Laboratórios de Fotônica” e a “Reunião da Associação Brasileira de Laser em Saúde”.