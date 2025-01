Projeto Repaginando da UFSCar promove cinedebate com documentário "Liberta!"

No dia 4 de fevereiro, terça-feira, será exibido o documentário "Liberta!", seguido de um debate especial com a diretora Débora Gobitta e a egressa do sistema prisional e poeta Gih Trajano.

O documentário "Liberta!" aborda o impacto transformador do trabalho de leitura dentro das unidades prisionais brasileiras, destacando sua relevância para a remição de penas. O roteiro traz depoimentos de detentos, egressos, mediadores de leitura, juízes, advogados, agentes penitenciários, bibliotecárias e representantes das instituições responsáveis pelas atividades educativas. O longa foi patrocinado pela ONG Humanitas360.

O evento é uma realização do Repaginando (@projetorepaginando), uma iniciativa de extensão da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) vinculada ao Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas (DTPP) que visa à implantação de clubes de leitura em sistemas prisionais femininos, e é desenvolvida por servidoras docentes e técnico-administrativas, estudantes e mulheres da sociedade civil.

O evento, gratuito e aberto ao público, acontece às 19 horas, no Anfiteatro Bento Prado, localizado na área Norte do Campus São Carlos da UFSCar. O documentário tem 80 minutos de duração e, após a exibição, serão reservados 40 minutos para o debate. Na oportunidade, serão recolhidos livros para doação para as bibliotecas do sistema prisional, observando que serão aceitos livros usados, em bom estado. A distribuição desses livros será feita pela ONG Doe sonhos.

Projeto Repaginando

O Projeto de Extensão Repaginando é totalmente operacionalizado por mulheres da comunidade UFSCar e da sociedade civil, o projeto tem como objetivo implantar e desenvolver clubes de leitura com as detentas.

Atualmente é executado em duas unidades prisionais: no Centro de Ressocialização Feminino de Araraquara e na Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu.

Para as 15 voluntárias do projeto, além da literatura ser um direito de todo ser humano, ela é um instrumento de transformação social e ainda permite que as mulheres reduzam suas penas. "Se uma reclusa ler um livro e comprovar, por um relatório de leitura em que ela escreve uma resenha, validado por uma parecerista, ela terá uma redução de 4 dias em sua pena. Nosso trabalho é possibilitar o acesso dessas reclusas à literatura e também a remição de suas penas", explica Silvia Nassif Del Lama, professora do DTPP e coordenadora do Repaginando.

Exposição

Em fevereiro de 2025, o Projeto Repaginando também estará com a exposição "Entre muros e sonhos: escritos de mulheres em cárcere" na Biblioteca Comunitária (BCo) da UFSCar, reunindo textos produzidos pelas reclusas nas rodas de leitura.

A inauguração da mostra ocorrerá em 5 de fevereiro, às 12h30, no saguão de entrada da BCo. O material permanecerá em exibição durante todo o mês de fevereiro. A visitação é gratuita e pode ser feita durante o horário de funcionamento da BCo.

