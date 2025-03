Ecovias Noroeste Paulista realiza ações de segurança em São Carlos neste domingo (30)

A Ecovias Noroeste Paulista realiza, neste domingo (30), duas ações de segurança no quilômetro 233 da Rodovia Washington Luís, em São Carlos (SP), em comemoração ao 46º aniversário do 3º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo (PMRv).

O “Acorda, Caminhoneiro” será realizado da meia-noite às 2h da madrugada, na base da Polícia Militar Rodoviária, e o “Café na Passarela” acontecerá das 9h às 11h, na passarela entre os bairros Parque Belvedere e Vila Brasília, próximo ao Country Club.

Promovidas regularmente pela concessionária Ecovias Noroeste Paulista, em parceria com a PMRv, essas ações têm como objetivo conscientizar sobre a importância da direção segura para os diversos públicos que utilizam as rodovias sob sua concessão.

“Acorda, Caminhoneiro”

Durante a ação “Acorda, Caminhoneiro”, caminhoneiros e motoristas de ônibus serão abordados para receber orientações sobre direção segura e a importância do descanso antes de iniciar uma viagem.

A iniciativa incentiva os condutores a fazerem uma pausa, muitas vezes necessária em trajetos longos e cansativos, para tomar um café e seguir viagem mais atentos e despertos. Haverá a distribuição de panfletos educativos e kits de lanche, além de atendimento médico com aferição da pressão arterial.

Entre as principais recomendações para os caminhoneiros estão a necessidade de realizar a manutenção preventiva do veículo dentro do prazo estipulado pelo fabricante, evitar o transporte de cargas acima do peso permitido, não utilizar o celular ao volante, respeitar os limites de velocidade, utilizar sempre o cinto de segurança e cuidar da própria saúde e bem-estar.

“Café na Passarela”

De forma educativa, a ação “Café na Passarela” busca conscientizar pedestres e ciclistas sobre segurança viária, principalmente sobre a travessia correta de rodovias. Durante o evento, serão distribuídos panfletos informativos e kits contendo lanche, fruta e suco. Ciclistas também receberão coletes reflexivos em “X”, além de orientações sobre sua importância para aumentar a visibilidade no trânsito.

A Ecovias Noroeste Paulista reforça que os pedestres devem sempre utilizar a passarela mais próxima e nunca atravessar a rodovia. Embora a visão do pedestre seja ampla, isso pode gerar a falsa impressão de que há tempo suficiente para a travessia, quando, na realidade, os veículos estão em alta velocidade, o que pode resultar em acidentes fatais.

A bicicleta também é considerada um veículo e, por isso, deve seguir as normas de trânsito. Para garantir a segurança, o ciclista deve manter uma distância segura de pelo menos 1,5 metro dos veículos à frente, atrás e nas laterais, além de utilizar equipamentos de proteção, como capacete, cotoveleira, buzina e lanternas.

O uso do colete refletivo é essencial em qualquer horário para aumentar a visibilidade.

